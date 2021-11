Victoria De Angelis, angelo bianco sul letto: da lasciare senza fiato

Victoria De Angelis, un angelo bianco sul letto: le foto scattate in un albergo di Las Vegas lasciano totalmente senza fiato.

Victoria De Angelis lascia tutti senza fiato. Da Las Vegas, poche ore prima di salire sul palco con gli altri Maneskin per aprire il concerto dei Rolling Stone, la bassista incanta i fans pubblicando una serie di foto scattate in una camera d’albergo di Las Vegas.

Sempre bellissima, nonostante la fatica che sta affrontando con Damiano David, Ethan Torchio e Thomas Raggi con cui sta affrontando il primo tour promozionale dei Maneskin negli Stati Uniti, Victoria continua a stupire i suoi milioni di fan che la considerano una vera icona del rock.

Victoria De Angelis in biancheria intima: le foto da Las Vegas lasciano senza fiato

Bionda, con il viso acqua e sapone, senza trucco e senza filtri, Victoria De Angelis, in posa sul letto della sua camera d’albergo di Las Vegas, è davvero incantevole. Con lo slip bianco e una vestaglia indossata senza reggiseno, Victoria si mostra in versione dea in total white.

Come con tutte le foto che pubblica, anche con quella che vedete qui in alto, Victoria ha fatto letteralmente esplodere i social. Migliaia di like e di commenti per la bassista dei Maneskin che è amata non solo per il suo talento, lo stile e la libertà che sfoggia ogni volta che sale sul palco dove tira fuori tutta la sua passione per la musica.

Dopo aver conquistato l’Italia e l’Europa, i Maneskin hanno anche conquistato gli Stati Uniti dove si sono esibiti a New York e Los Angeles con concerti sold out e a Las Vegas aprendo il concerto di una delle rock band che loro stessi amano come i Rolling Stone.