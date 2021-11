Albero di Natale con le luci a effetti speciali: in “stile Chiara Ferragni”

By

Tra le tendenze del Natale 2021 l’albero di Natale in stile Chiara Ferragni è sicuramente una di quelle: ecco le luci a effetti speciali che ha utilizzato l’influencer.

Se vi state chiedendo quale sia la tendenza degli addobbi per l’albero di Natale 2021 sicuramente non potrete esservi persi un recente video postato da Chiara Ferragni in cui mostra con orgoglio il suo fantasmagorico albero di Natale.

Al di là dell’imponenza e della varietà di decorazioni utilizzate per abbellirlo, la particolarità dell’albero di Natale di casa Ferragnez sono proprio le luci a dir poco rocambolesche. Effetti speciali con repentini cambi di colori e animazioni che si possono controllare direttamente dallo smartphone.

E allora scopriamo quali sono le luci che ha utilizzato l’influencer per decorare il suo super albero di Natale con cui ha stupito non solo Leone e Vittoria, i suoi figli, ma anche i suoi oltre 25 milioni di follower.

LEGGI ANCHE –> Albero di Natale in stile scandinavo: ecco le idee per gli addobbi nordici

Ecco l’albero di Natale in stile Chiara Ferragni

Tra le tendenze del Natale 2021 c’è sicuramente anche quella dell’albero di Natale addobbato “alla Chiara Ferragni”. L’influencer lo ha infatti allestito già da diversi giorni, in barba a chi dice che l’albero si fa l’8 dicembre.

Ma giustamente ognuno sarà pur libero di farlo quando e come vuole. E allora la Ferragni ha invitato tutti i suoi follower ad entrare a casa sua per ammirarlo in tutto il suo splendore.

Ma quali sono i dettagli dell’albero di Chiara Ferragni? Oltre all’imponenza dell’albero il cui costo totale tra decorazioni, luci e albero, si aggira intorno ai 2mila euro, i colori delle decorazioni sembrano essere quelli tradizionali del rosso e dell’oro.

Quando l’albero non è acceso, infatti, le decorazioni sono abbastanza classiche, pur essendo studiate nel dettaglio e tutte nelle nuances con i due colori dominanti scelti. Poi però la magia arriva quando l’albero si accende.

Ed è proprio questa la nuova tendenza 2021: le luci dagli effetti speciali che cambiano colori creando animazioni pazzesche e tutte diverse l’una dall’altra. Ma non finisce qui, perché queste luci a led possono essere controllate addirittura dallo smartphone.

Insomma un albero di Natale davvero hi-tech è quello che campeggia in casa Ferragnez. E nel video postato su Instagram dall’influencer lei cambia addirittura le luci con un battito di mani.

E allora non resta che scoprire quali sono le luci a led in questione. Qui sotto è possibile trovare un link per acquistarle su Amazon e i prezzi sono di tutti i tipi si va dalle più economiche a partire da circa 60 euro fino ad arrivare ad oltre 200 euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

LEGGI ANCHE –> Albero di Natale rosa: ecco tutte le idee per gli addobbi più romantici

E se ancora non avete fatto il vostro albero di Natale potrete di certo prendere spunto da quest’idea davvero tecnologica e assolutamente di tendenza per questo Natale 2021 che si ispira all’influencer numero uno al mondo, ovvero Chiara Ferragni.