Noemi è una delle cantanti più conosciute e apprezzate sul territorio italiano. Lanciata dal talent show X Factor (dov’era la pupilla di Morgan), la sua scalata al successo è stata inarrestabile. Ma sapete che cosa faceva Noemi prima del successo? Incredibile!

Noemi è una cantante amatissima in tutta Italia, che riesce a piacere anche a chi ha gusti musicali decisamente diversi dal suo. Ma che cosa faceva prima del successo?

Romana di nascita, Veronica Scopelliti (questo il suo vero nome), è stata lanciata nel 2008 dal seguitissimo talent X Factor, durante il quale si è fatta apprezzare dal grande pubblico per le sue incredibili doto canore, il suo timbro graffiante e la sua naturale e straripante simpatia.

La sua carriera nella musica inizia però già nel 2003. In quell’anno lavora con la sorella Arianna al videoclip Dimmi come passi le notti di Pier Cortese, al quale partecipano volti noti dello spettacolo come Eleonora Giorgi, Simone Cristicchi, Alessandro Cattelan e gli Zero Assoluto.

Nel 2007 tenta di entrare al Festival di Sanremo 2008, senza però riuscirci. Il 2008 si rivelerà comunque un anno fortunato per la talentuosa Noemi. In quell’anno, infatti, viene ammessa al talent X Factor nella categoria over 25, capitanata da Morgan.

Pur non vincendo quell’edizione, il suo inedito Briciole scala in fretta le classifiche e la porta a collaborare con i grandi della musica italiana tra cui Irene Grandi, Zucchero, Claudio Baglioni e Fiorella Mannoia, con la quale canta il grande successo L’amore si odia.

Ultimamente l’abbiamo vista cantare Glicine al Festival di Sanremo 2021 – in cui è una del 26 Big – brano con cui si è classificata quattordicesima.

Ma che cosa faceva Noemi prima del successo?

Non tutti sanno che la prima apparizione televisiva di Noemi avviene quando è ancora piccolissima. A neanche due anni compare infatti in uno spot della Pampers.

Grazie al padre, appassionato di musica, inizia a prendere lezioni di pianoforte all’eta di 7 anni. Successivamente si appassiona anche alla chitarra. Dopo essersi diplomata con il massimo dei voti al Collegio San Giuseppe – Istituto De Merode, inizia gli studi al DAMS della facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi Roma Tre. Consegue anche la laurea magistrale nella stessa facoltà, laureandosi con votazione 110 e lode in Regia televisiva e cinematografica.

Nonostante si molto presa con gli studi, Noemi non abbandona la musica. Diventa infatti corista nello spettacolo Donna Gabriella e i suoi figli di Gabriele Cirilli.