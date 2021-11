Un Natale total black! Per chi non può rinunciare al nero, mai!

Un Natale total black è quello ci vuole per chi ama incondizionatamente questo colore! Esistono però dei modi per creare dei look trendy e innovativi, anche utilizzando il nero! Quali? Scopriamoli insieme!

Il Natale è come sapete il periodo dell’anno in cui arrediamo le nostre case e colmiamo i nostri outfit di colori sgargianti e natalizi, come l’oro, il lurex e soprattutto il rosso. Esistono però moltissime persone che, per quanto riguarda i propri outfit, fanno fatica a sperimentare abbinamenti con colori sgargianti e molto luminosi. È comprensibile: il nero è il colore più elegante, classico e evergreen tra tutti nel settore della moda, e uscire fuori dall’abisso degli outfit total black è veramente difficile. E allora cosa fare a Natale? Facile: creiamo degli outfit total black, ma in linea con le tendenze natalizie. E come? Avete mai sentito parlare del glam rock? Leggiamo tutto il necessario, insieme, in questa guida di stile targata CheDonna!

L’atto del vestirsi non è una semplice funzione necessaria a ripararci dalle intemperie e dagli agenti atmosferici: ci vestiamo per mostrare al mondo chi siamo, ancor prima di aver avuto modo di interloquire con gli altri.

E proprio per questo motivo in tantissimi hanno difficoltà ad osare con dei look in cui i colori prevalenti sono il rosso o il lurex, tipici degli outfit natalizi! Perché non sempre il rosso o i colori sgargianti rispecchiano la nostra personalità!

Ma come fare allora a Natale? Creiamo insieme degli outfit a base di nero, colore elegante e senza tempo, ma con un pizzico di glamour e di rock’n’roll!

Siete pronte? Iniziamo!

Esiste solo un modo per creare un outfit natalizio usando solo il nero: creando un total look glam rock!

Ma cosa si intende per glam rock? Il glam rock è uno stile nato negli anni ’70, quando gruppi come i Kiss, e cantanti come David Bowie e Lou Reed creavano dei look teatrali colmi di trucco, parrucco, scarpe con tacco e soprattutto tantissimi glitter.

Nel corso degli anni, il glam rock, per quanto riguarda la moda, è cambiato, e adesso si riferisce ad uno stile rock’n’roll, con calze a rete e stivali anfibi, che abbia un pizzico di glamour, come ad esempio delle paillettes o un trucco glam.

Come creare un outfit glam rock adatto alle feste natalizie?

gonna paillettes : maglia collo alto nera, gonna paillettes nera, calza nera, stivale nero e giacca taglio blazer. L’outfit più semplice è sempre il migliore. Elegante e adatto al natale! Total black con un pizzico di luminosità!

: maglia collo alto nera, gonna paillettes nera, calza nera, stivale nero e giacca taglio blazer. L’outfit più semplice è sempre il migliore. Elegante e adatto al natale! Total black con un pizzico di luminosità! bianco e nero: altra soluzione è quella di abbinare una maglia bianca ad un pantalone nero, e aggiungere dei tocchi luminosi al total look, ad esempio con un cerchietto o una spilla luminosa.

altra soluzione è quella di abbinare una maglia bianca ad un pantalone nero, e aggiungere dei tocchi luminosi al total look, ad esempio con un cerchietto o una spilla luminosa. tessuti d’ecopelle: ultimo, ma non per importanza, è il leggings d’ecopelle! Indossato con una maxi maglia nera e uno stivale ankle boots, magari con un po’ di tacco, donerà luminosità ad un total look semplice, elegante e soprattutto total black!

Anche per oggi si conclude qui la guida di stile di CheDonna più natalizia di sempre, su come creare un perfetto outfit total black in stile glam rock.

Alla prossima guida di stile, con tante novità solo per voi!