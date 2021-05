Il makeup di Noemi: come riproporre trucco viso, occhi e labbra

Come riproporre il makeup di Noemi. I prodotti e le tecniche utilizzati per il trucco viso, occhi e labbra.

Noemi nella sua ‘metamorfosi’ ha donato a se stessa e tutti quelli che la amano una nuova immagine, un nuovo look ed un makeup perfetto per esaltare i suoi punti di forza del suo fascino, gli occhi, i capelli e il suo incarnato.

Scopriamo come riproporre il makeup di Noemi, i prodotti per realizzarlo in modo semplice e perfetto per esaltare la bellezza di una donna con occhi e pelle chiarissima e dalla chioma di fuoco.

Il makeup di Noemi: trucco viso

Noemi sfoggia sempre un incarnato compatto e molto luminoso con un dinamismo reso soltanto da qualche tocco di blush e da un leggerissimo contouring molto sfumato che scolpisce delicatamente i tratti del viso.

Un buon fondo liquido, un correttore con una formulazione leggera ed illuminante, saranno perfetti per rendere radioso e compatto un viso dalla pelle chiara. Un tocco di blush sui toni del pesca o del rosa antico sulle gote e una terra dal sottotono freddo per enfatizzare zigomi e ovale. Un velo di cipria in polvere trasparente fisserà il trucco, armonizzerà tutte le sfumature in modo delicato.

Il makeup di Noemi: trucco occhi

Il makeup occhi di Noemi è quello perfetto per esaltare una bellezza dagli occhi chiari e dai capelli rossi, giocato sui toni del ramato e del rosa, con un infracigliare molto delicato. Un makeup perfetto da sfoggiare il giorno, che può essere reso più ricercato aggiungendo dei ciuffetti di ciglia finte e una bordatura degli occhi completa sempre giocata sui toni ramati ma sfumati assieme ai marroni caldi.

Matita marrone o ramata per gli occhi, ombretto rame o sui toni del rosa caldo o arancio molto luminoso, mascara e sopracciglia molto naturali ma curate.

Il makeup di Noemi: trucco labbra

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NOEMI (@noemiofficial)

Noemi è una donna dal sorriso naturale, con delle meravigliose labbra piccole e fine che non ama mettere in risalto con colori forti, ma che veste sempre in modo raffinato con tonalità nude e frizzanti. Perfetti i rossetti cremosi che vanno dal nude caramello al corallo delicato.