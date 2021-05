Mercoledì Look of the Day: trend orecchini!

Questo mercoledì Look of the Day riguarderà un accessorio in particolare, che negli ultimi anni era rimasto un po’ in disparte, ma che sarà super trendy nella primavera 2021. Quale? Gli orecchini!

La moda dell’ultimo anno riflette in pieno le emozioni, inquietudini e vicissitudini che hanno colpito il mondo intero. Non a caso è difficile, se non impossibile, trovare nelle collezioni dei brand di lusso, i quali con le loro sfilate lanciano nuovi trend, un unico filone di idee riguardo appunto i nuovi trend.

La moda sta cercando di esprimere al 100% le necessità dei futuri acquirenti, e queste necessità, variano da persona a persona, da paese a paese.

Un esempio in questo senso è sicuramente il lancio della moda comfy, con tute monocromatiche e completi effetto “pigiama”, insieme al trend degli abiti eleganti da utilizzare di giorno. Per non parlare dei completi “taglio uomo” tinta unita nei colori pastello, come il rosa, verde o lilla, e passare alla fine alle fantasie floreali e i richiami anni ’70.

Questi sono alcuni dei molteplici esempi che si potrebbero fare per mostrare quanto la moda di questo periodo sia variegata e multi direzionale.

La stessa cosa, quindi, avviene in fatto di accessori. Se “scrollate” il feed dei vostri social preferiti, e guardate i look delle influencer che seguite, troverete outfit adornati da svariati accessori, anche molto eccentrici, altri invece minimalisti, ovvero dove gli accessori non compaiono.

Ma allora ci chiediamo, qual’è il vero trend in fatto di accessori? Tutto o niente! Esatto: quando indossiamo gli accessori dobbiamo esagerare, altrimenti, è meglio non utilizzarli.

Il Look of the Day del mercoledì riguarderà un accessorio che rientra nella categoria “esagerato“. Stiamo parlando dei…Maxi Orecchini!

Vedremo quali scegliere, come indossarli e in quali outfit risalteranno. Tutto ciò nella guida di stile targata CheDonna Look of the Day.

Pronti, partenza…#GetTheLook!

Mercoledì Look of the Day: orecchini maxi. Tendenza accessori. Come portarli e in quale outfit si accostano meglio!

Come abbiamo già detto, il primo dettaglio che notiamo se spulciamo tra le foto delle passerelle delle collezioni primavera/estate 2021 dei brand di lusso è il passaggio tra il minimalismo e l’estremo.

Oggi, parlando di orecchini, vedremo che la parola chiave da seguire sarà…o giganteschi o niente! Ebbene si: gli orecchini moda di quest’anno dovranno essere super visibili.

Chiaramente gli orecchini maxi non sono adatti a tutte le situazioni, ma lo possono diventare. Vediamo meglio.

In un look casual , possiamo optare per un orecchino maxi colorato, magari con delle piume o frange (materiali super trendy in fatto di accessori). Non siete obbligate ad abbinare necessariamente i colori del vostro outfit, anzi. Utilizzate i colori…in palette! Ciò significa che potete creare un look con diverse colorazioni l’importante è che appartengano alla stessa scala di colori. Se avete dubbi, andate a fare un giro su internet. Gli abbinamenti di colore in palette saranno i vostri nuovi must-have!

, possiamo optare per un orecchino maxi colorato, magari con delle piume o frange (materiali super trendy in fatto di accessori). Non siete obbligate ad abbinare necessariamente i colori del vostro outfit, anzi. Utilizzate i colori…in palette! Ciò significa che potete creare un look con diverse colorazioni l’importante è che appartengano alla stessa scala di colori. Se avete dubbi, andate a fare un giro su internet. Gli abbinamenti di colore in palette saranno i vostri nuovi must-have! Per un look più formale e da ufficio , ad esempio, si può creare un outfit monocromatico, magari nelle colorazioni neutre, come il beige o il grigio, e optare per dei maxi orecchini in argento o oro. Se avete scelto un tono freddo, spezzate con un accessorio caldo. Esempio: look grigio, accessori oro. Viceversa, se indossate un look monocromatico caldo, come potrebbe essere in beige, rosa o in marrone, spezzate il tutto con un argento, o meglio ancora per degli orecchini maxi in acciaio. Avrete dato al vostro look un tocco molto chic!

, ad esempio, si può creare un outfit monocromatico, magari nelle colorazioni neutre, come il beige o il grigio, e optare per dei maxi orecchini in argento o oro. Se avete scelto un tono freddo, spezzate con un accessorio caldo. Esempio: look grigio, accessori oro. Viceversa, se indossate un look monocromatico caldo, come potrebbe essere in beige, rosa o in marrone, spezzate il tutto con un argento, o meglio ancora per degli orecchini maxi in acciaio. Avrete dato al vostro look un tocco molto chic! Invece, per un look da spiaggia, osate con l’orecchino più maxi e colorato che trovate. Potete abbinare il tutto con una bandana. Scegliete un copricostume bianco, con degli inserti in pizzo. In questo modo i vostri accessori faranno risaltare la bellezza del vostro viso!

E anche per oggi questa guida di stile targata CheDonna sul trend degli orecchini maxi volge al termine. Provate a sperimentare e a giocare con gli outfit e gli accessori. Provate a trovare il vostro personale stile, utilizzando queste tip in fatto di moda e trend.

Vi ritroverete in un batter d’occhio tutti gli occhi addosso. Sembrerete appena uscite da un giornale di moda. E allora si che sarete uniche!

Emanuela Cappelli