Il makeup di Vittoria Schisano: come riproporre il trucco viso, occhi e labbra

Il makeup di Vittoria Schisano regala all’attrice un allure di naturale e ricercata bellezza. Scopriamo come riproporre il trucco viso, occhi e labbra e quali prodotti utilizzare.

Vittoria Schisano è senza dubbio una donna bellissima che ama apparire sempre in splendida forma e curata nei minimi particolari anche se da come si evince dal suo account Instagram spesso si rifugia in momenti di relax dove sfoggia il suo viso senza trucco, magari proprio mentre si concede un trattamento di bellezza.

Se è vero che un bel trucco parte sempre da una bella pelle, Vittoria ne è l’icona perché ogni makeup con cui appare in pubblico o sui social è sempre molto naturale e luminoso. Scopriamo come riproporre il trucco viso, occhi e labbra di Vittoria Schisano e i prodotti perfetti per realizzarlo.

Il makeup di Vittoria Schisano: trucco viso

Vittoria ama attraverso il makeup esaltare il suo incarnato compatto, fresco e tonico e per questo sceglie sempre fondi dalla texture leggera e idratante e mette in luce alcune parti del viso come zigomi, naso, arco di cupido e arcata sopraccigliare con un tocco di illuminante.

Prodotto ‘must have’ di Vittoria senza dubbio il blush che regala al suo viso un aspetto sano, giovane e romantico, un tocco di colore a cui non rinuncia mai. Un leggerissimo contouring scolpisce e i suoi lineamenti delicati ed è realizzato con tonalità fredde che si fondono perfettamente con il suo incarnato.

Prodotti per realizzarlo:

fondotinta liquido

correttore

cipria in polvere trasparente

illuminante

blush

Il makeup di Vittoria Schisano: trucco occhi

Vittoria Schisano ha dei meravigliosi occhi azzurri che ama mettere in risalto con un makeup dai toni nude rosati e luminosi. Tutte le tonalità che vanno dal rosa antico al prugna come anche i ramati, riescono a valorizzare il colore dell’iride e le donano un aspetto femminile e ricercato.

Una bordatura infracigliare e il mascara sono la cornice perfetta ai suoi meravigliosi occhi e non disdegna in occasioni pubbliche l’applicazione di ciglia finte, magari delicate ed applicate in ciuffetti.

Menzione a parte meritano le sopracciglia, sfoggiate sempre con un aspetto volutamente naturale ma mantenute sicuramente da una beauty routine specifica per mantenerne linea ed eliminare qualche pelo superfluo.

Prodotti per realizzarlo

ombretti toni nude rosati o ramati

matita occhi o eyeliner

mascara

ciglia finte

matita per sopracciglia

Il makeup di Vittoria Schisano: trucco labbra

Anche le labbra di Vittoria sono sempre vestite di toni nude dal sottotono rosato. L’attrice ama sia i finish opachi, magari per il giorno, e i lucidi per occasioni serali o pubbliche. Abbiamo avuto la possibilità di ammirarla in tutta la sua bellezza e sinuosità nel programma ‘Ballando con le stelle’ dove il trucco labbra è sempre apparso delicato, nude e perfetto per le sue labbra carnose e ben definite.

Prodotti per realizzarlo:

matita contorno labbra nude

rossetto o tinta labbra nude e opaco

gloss ( se su vuol aggiungere un finish lucido al rossetto o si vuole applicare da solo)