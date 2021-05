Beatrice Valli e Marco Fantini, ospiti di Casa Chi, hanno deciso di replicare di fronte alle accuse del popolo della rete.

Beatrice Valli è senza dubbio una delle ex protagoniste di Uomini e Donne più amate dal popolo della rete e non. Questo purtroppo comporta avere anche numerosi haters, oltre che fedeli sostenitori, perché si sa che più ci si espone e più purtroppo ci si imbatte in quelli che sono i leoni da tastiera.

In molti, infatti, durante il corso di questi mesi, hanno sempre attaccato la compagna di Marco Fantini accusandola di ostentare uno stile di vita fin troppo lussuoso, che sembrerebbe essere quasi uno schiaffo morale a tutte quelle persone che non possono arrivare a fine mese, ma non solo. In molti, dopo il recente parto di lei, l’hanno fortemente criticata per il suo peso, facendole notare quanto sia diverso il suo corpo dopo che è diventata mamma per la terza volta.

Beatrice valli è stata vittima di body shaming dopo il parto ad accusata di avere poco rispetto nei confronti delle persone comuni, ma lei intervistata a Casa Chi insieme all’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e di replicare a tutte le polemiche che l’hanno vista protagonista durante il corso di questi mesi.

Marco Fantini difende Beatrice Valli dal body shaming: “L’ho sempre supportata”

L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Beatrice Valli ci ha tenuto a chiarire che lei non ha mai ostentato una persona o uno stile di vita che non le appartiene, ma si è semplicemente mostrata come quello che è realmente, senza l’utilizzo di alcun filtro, mostrandosi e raccontandosi al suo pubblico per quello che è. Con i suoi pregi e difetti.

“Non ho mai ostentato qualcosa che non sono, mi sono fatta vedere per quella che sono“ ha rassicurato la compagna di Marco Fantini per poi passare alle accuse di body shaming da parte dei soliti leoni da tastiera.

Beatrice ha sottolineato che è normale, soprattutto dopo un parto, che il corpo di una donna vada incontro a dei cambiamenti. Per questo motivo bisogna trovare sempre una certa consapevolezza dentro di sé perché ogni donna è bellissima e sposa a pieno le ultime dichiarazioni di Chiara Ferragni che sembrano combaciare con il suo modo di vedere le cose.

“Io l’ho sempre supportata e dato il mio sostegno in qualsiasi cosa” ci tiene a sottolineare Marco Fantini, che insieme a Beatrice ha confermato che il loro matrimonio, che sarebbe dovuto avvenire nel 2020, non è stato affatto cancellato ma semplicemente rimandato e che finalmente, dopo un periodo di incertezze, hanno scelto la data delle nozze.

Il lieto evento avverrà nel 2022, ma la coppia, molto probabilmente per scaramanzia visti i tempi, ha preferito almeno per il momento non rivelare pubblicamente la data del matrimonio.

Marco Fantini e Beatrice Valli sono più innamorati che mai e pronti a mettere i puntini sulle I a chiunque voglia travisare o vedere nel marcio nelle loro azioni e parole.