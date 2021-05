Mercoledì Look of the Day: bandane e occhiali!

Il mercoledì già sapete di cosa si parla vero? Avete indovinato! Si parla di accessori. E quali sono gli accessori più in voga della primavera 2021? Il mercoledì Look of the Day sarà incentrato interamente su …. occhiali e bandane!

Questo periodo di pandemia ci ha obbligato ad indossare quotidianamente la mascherina. L’importanza di portarla è ineguagliabile, perché ci tiene al sicuro e allo stesso tempo tiene al sicuro coloro che abbiamo intorno: le nostre famiglie, i nostri amici, e le persone più deboli, come i nostri nonni o i nostri cari con patologie.

La parte negativa è che ci nasconde il volto, zona del nostro corpo che più comunica. Perché non solo si comunica attraverso le parole, ma anche attraverso lo sguardo, i gesti o le smorfie che facciamo involontariamente. Quante volte ci è capitato di connetterci con le persone che abbiamo intorno più con uno sguardo che con le parole?

Indossando la mascherina abbiamo la sensazione di indossare uno scudo protettivo, che non ci protegge solo dal virus, ma che ci isola e ci aliena dalle persone che abbiamo intorno. Si fa fatica a innescare un rapporto confidenziale quando si indossa la mascherina, perché non siamo in grado di decifrare al 100% chi ci sta di fronte.

In più, la mascherina ci ha tolto la gioia di svegliarsi la mattina, mettersi davanti allo specchio e truccarsi, utilizzando tutte le tip dei nostri make-up artist preferiti dei social, come se ci stessimo preparando per andare ad un evento speciale.

Perché l’atto di truccarci non è solo un abbellire o adornare il nostro viso, ma è anche prenderci cura di noi stesse. Quando ci vediamo belle e in ordine, ci sentiamo più sicure.

Non smetterò mai di dire che ogni donna è bella a modo proprio, con le proprie insicurezze e imperfezioni, ma utilizzare il trucco per sentirci più sicure, non fa di certo del male a nessuno!

E allora arriviamo a noi. Come adornare il nostro volto anche se costrette ad indossare la mascherina tutto il giorno? Molto semplice: utilizzando gli accessori.

Come tutto ciò che riguarda la moda, anche gli accessori seguono le tendenze, ma esistono alcuni tipi di accessori che stanno spopolando tra i social media proprio perché permettono di adornare il nostro volto, senza però sentirci ulteriormente mascherate.

Volete sapere quali sono questi accessori? Ve li mostro in questa guida allo stile del mercoledì targata CheDonna intitolata Look of the Day. Parleremo delle…bandane e occhiali!

Siete pronte? E allora #GetTheLook!

Sapete già cosa penso degli accessori, e continuerò a ripeterlo all’infinito: sono super importanti per creare un outfit perfetto. Con gli accessori giusti rendiamo un look da buono ad impeccabile! Gli accessori sono la ciliegina sulla torta del nostro abbigliamento.

Ma in un momento di pandemia come quello che stiamo vivendo, a volte ci manca la voglia di truccarci, di sistemarci i capelli o di usare gli accessori perché, come diciamo tutte:”Tanto non si vedrebbero”.

Gli accessori di cui parleremo oggi sono ottimi per essere indossati anche quando portiamo la mascherina, perché non vanno a coprire ancora di più il volto, anzi, ci renderanno più interessanti.

Parliamo quindi di…Bandane e Occhiali da sole!

Le bandane stanno letteralmente spopolando sui social: ogni influencer che si rispetti ha almeno un post sul suo feed in cui indossa uno street look con bandana. Questo accessorio è ottimo per vari motivi: ci contorna i capelli anche quando non sono in perfetto ordine, non ci maschera il volto più del dovuto, anzi, fa risaltare i nostri occhi, e soprattutto perché essendo un accessorio generalmente molto colorato ci permette di divertirci abbinando per l’appunto il colore della bandana con quello del nostro outfit. Sceglietelo quindi nei colori moda di quest’anno, come il fucsia, il giallo, il viola o il verde. Optate per delle fantasie sgargianti, come la fantasia cashmere, o anche un fiorato va benissimo. Tirate indietro i vostri capelli e lasciate qualche ciocca sporgere in avanti, per contornare il viso. Con questo accessorio sarete super trendy!

L’altro accessorio da prendere in considerazione è…l‘occhiale da sole. Ma quante volte abbiamo detto:”non metto gli occhiali perché con la mascherina si appannano e non ci vedo”?

Esistono due soluzioni: la prima è che esistono in commercio degli spray che se spruzzati sulle lenti dei vostri occhiali, permettono di evitare che con l’aria respirata nella mascherina si appannino; la seconda è che dovete indossare il modello d’occhiale da sole….con lente trasparente.

L’occhiale da sole con lente chiara, o trasparente, oltre ad essere un ottimo accessorio, perché super trendy e stra utilizzato da modelle e influencer, come Bella Hadid o Kylie Jenner, permette di adornare il volto ma allo stesso tempo di vedere far vedere i nostri occhi. È molto strano parlare con qualcuno che indossa oltre alla mascherina un occhiale da sole con lente scura: si avverte una barriera tra noi e l’altra persona. Con questo tipo di lente, invece, saremo alla moda e non metteremo a disagio le persone con cui parliamo.

Per essere super trendy utilizzate degli occhiali con montatura quadrata o rettangolare, con lente trasparente possibilmente colorata, magari rosa o azzurra. Sarà come indossare un ombretto color pastello!

Ecco quindi terminata la guida di stile in fatto di accessori.

Ma noi ci ritroveremo sempre qui, ogni giorno, a spulciare, studiare e analizzare tutti i trend del momento, e a creare insieme look perfetti, che ci facciano sentire uniche!

Emanuela Cappelli