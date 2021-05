Pierpaolo Pretelli svela cosa succede quando non c’è Giulia Salemi

Pierpaolo Pretelli ha vuotato il sacco, rivelando che cosa succede quando la sua Giulia Salemi non è accanto a lui.

Pierpaolo Pretelli è reduce dall’esperienza al Grande Fratello Vip, la seconda edizione che ha visto Alfonso Signorini nel ruolo di padrone di casa. Un’esperienza intensa quella vissuta da lui, in quanto ha trascorso ben 6 mesi all’interno della casa più spiata d’Italia. Mesi dove la sua vita è stata un tripudio di emozioni. Prima c’è stata l’amicizia speciale con Elisabetta Gregoraci, poi è nata la romantica storia d’amore con Giulia Salemi e alla semi finale ha perfino scoperto che a breve diventerà zio!

Insomma, sicuramente non appena aveva varcato la famosa soglia rossa non si sarebbe mai aspettato che la sua vita cambiasse così radicalmente e non sono di certo mancate le critiche. In molti, infatti, lo hanno accusato di aver messo in piedi la storia con la figlia di Fariba Tehrani soltanto per avere una maggiore visibilità all’interno del Grande Fratello Vip, ma la relazione tra i due prosegue a gonfie vele anche una volta che i riflettori si sono spenti. Tant’è che nelle scorse ore Pierpaolo Pretelli ha svelato che cosa succede quando non c’è Giulia Salemi, visto che i due vivono una storia a distanza.

Amore a distanza per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli: le parole di lui

Come i loro fedeli sostenitori sapranno bene, Pierpaolo Pretelli vive a Roma, mentre la sua compagna vive a Milano. Anche se di recente non sembrerebbe essere così dispiaciuta all’idea di potersi trasferire nella capitala. Sia perché è innamoratissima della città, ma anche del suo fidanzato con cui non vede l’ora di passare più tempo possibile.

Lo stesso vale anche per l’ex velino moro di Striscia la Notizia che nelle scorse ore ha spiegato ai suoi fan che cosa succede quando Giulia Salemi, che di recente ha difeso sua madre all’Isola dei Famosi, non è con lui.

Pierpaolo ha pubblicato uno scatto che lo ritrae intento a coccolare la sua dolce metà, aggiungendo la seguente scritta: “Quando non ho questo, sclero!“ Segno che quando la Salemi, per impegni lavorativi o altro, non può essere al suo fianco, lui ne sente profondamente la mancanza.

Un sentimento normale, considerato che non solo i due sono innamoratissimi l’uno dell’altra, ma anche che hanno vissuto, seppur nella casa più spiata d’Italia, diversi mesi in cui sono stesi insieme ben 24 ore su 24, ma qualcosa nell’aria ci suggerisce che non appena i due saranno in grado di trovare un nuovo equilibrio nelle loro vite, questa situazione potrebbe replicarsi anche nella vita di tutti i giorni, visto il forte sentimento che li lega.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono davvero innamoratissimi ed insieme formano una delle coppie più amate e ben volute dal pubblico del piccolo schermo, che non manca di mostrare loro tutto il loro supporto.