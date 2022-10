Totti resta a bocca asciutta, niente da fare con Ilary Blasi: lei non vuole più

Francesco Totti è restato a bocca asciutta! Ilary Blasi non vuole più saperne nulla e per lui non c’è più niente da fare.

Francesco Totti e Ilary Blasi continuano la loro battaglia. Sono ormai lontani i tempi in cui si giuravano amore eterno. Quei momenti sono finiti da diverso tempo in quanto non solo la coppia ha annunciato la fine del loro matrimonio, ma sembrerebbero non essere rimasti nemmeno in buoni rapporti lanciandosi continue frecciate.

L’ex capitano della Roma aveva confidato ad un’intervista a Il Corriere della sera che la conduttrice dell’Isola dei Famosi avrebbe lasciato casa loro portando via con sé la sua collezione di rolex di un certo valore. Lei, a sua volta, si sarebbe vista portare via la sua collezione di borse e sui social lo avrebbe anche preso in giro facendosi un video, con tanto di tag, fuori allo store del noto marchio di orologi considerato che lui l’aveva accusata di averglieli rubati.

Ora, sempre ai microfoni della nota testata, è stato riportato che lui avrebbe provato a fare un passo avanti per poter provare ad andare incontro ad una separazione pacifica ma Ilary Blasi non ne avrebbe voluto sapere. Ecco che cos’è successo tra i due.

Ilary Blasi non demorde: Francesco Totti resta a mani vuota

Francesco Totti, dopo il colpo di scena in tribunale, avrebbe provato a fare un passo avanti nei confronti di Ilary Blasi in quanto secondo quanto riportato da Il Corriere della sera avrebbe fatto in modo di farle recapitare tutta la sua collezione di borse, ma come avrà reagito quest’ultima di fronte a questo gesto?

L’ex capitano della Roma sembrerebbe averlo fatto per iniziare una tregua dalla loro battaglia e nella speranza di poter ricevere indietro la sua collezione di rolex, ma lei non ne ha voluto sapere ed ora avrebbe con sé non solo le sue borse ma pure gli orologi.

Ilary Blasi avrebbe rifiutato l’offerta di pace di Francesco Totti prendendosi ciò che era suo, ma senza ridare indietro quello che lui voleva. Anche se sembrerebbe ancora poco chiaro a chi appartengano realmente questi orologi in quanto si mormorano che siano stati proprio un regalo dell’ex Capitano della Roma e che lei non si sarebbe portata nulla che non le appartenesse. Una cosa però è certa: tra i due è iniziata la guerra