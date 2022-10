“Maria De Filippi mi ha detto cosa fare?”: bomba della tronista di Uomini e Donne

By

“Maria De Filippi mi ha detto cosa fare”: la tronista di Uomini e Donne apre il vaso di Pandora e svela cosa accade nel dating show di canale 5.

Maria De Filippi, da anni, aiuta le persone a trovare l’amore. Sono tanti gli amori nati nello studio di Uomini e Donne e coronati dal matrimonio e dalla nascita di figli. Anche nell’edizione attualmente in onda, nel programma, oltre alle dame e ai cavalieri del trono over che cercano di trovare una persona con cui costruire qualcosa di importante, ci sono quattro, giovani tronisti che sperano d’incontrare una persona speciale con cui vivere una vera e propria favola d’amore.

Tra questi c’è sicuramente Federica Aversano, ex corteggiatrice di Matteo Ranieri che, dopo aver ricevuto un no durante la scelta dell’ex tronista, ha accettato di rimettersi in gioco partecipando nuovamente al dating show di canale 5 ma stavolta nelle vesti di tronista.

Federica Aversano: i consigli di Maria De Filippi per Uomini e Donne

Mamma di un bambino e con tanta voglia di ritrovare l’amore, Federica Aversano sta affrontando il percorso da tronista senza tuffarsi a capofitto nella conoscenza dei suoi corteggiatori. Timorosa di poter portare a casa una nuova delusione, sta affrontando tutto con estrema delicatezza. Diffidente e desiderosa di avere al proprio fianco una persona di cui potersi fidare, sta tirando fuori ogni aspetto del suo carattere scontrandosi spesso con Tina Cipollari che non ha mai nascosto di non avere molta simpatia nei suoi confronti.

In compenso, sta ricevendo preziosi consigli da Maria De Filippi come ha confessato lei stessa in un’intervista rilasciata ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

“Lei mi ha detto soltanto una cosa: ‘Fai sempre quello che ti senti, senza dare retta a nessuno’” – ha detto per poi aggiungere – “In realtà sono una donna che va capita e di questo ne sono certa. Quando le parole, poi, sanno andare oltre l’apparenza e mi conoscono, mi dicono che sono diversa da come appaio”, ha ammesso la tronista.

Federica, inoltre, ha parlato anche di Roberta Di Padua, tornata in trasmissione inizialmente per conoscere Alessandro Vicinanza che, però, dopo qualche appuntamento, si è dichiarato innamorato di Ida Platano con cui Roberta sta avendo diversi scontri ammettendo di riconoscersi molto in lei.