Torta della Poverella: mia nonna 👵🏼 con 1 solo ingrediente ti fa preparare un dolce con meno di 1 euro 🤤

Voglia di dolce ma hai solo le uova a casa? Stai serena! Con la ricetta di mia nonna ti faccio impazzire le papille gustative! Con meno di 1 euro ti porti a casa la torta della vita!

Quando qualcuno ci dice che ha cucinato un piatto con quello che aveva in casa e basta, possiamo non crederci. Ma se noi diciamo che abbiamo preparato un dolce strepitoso con un solo ingrediente? Magari penseranno che li prendiamo in giro, però glie lo possiamo dimostrare.

Tutto quello che ci serve sono le uova, intere ma in realtà divise in due e con due lavorazioni differenti. Tutto qui ed è già moltissimo. E se non vi fidate, leggete quello che stiamo preparando.

Un dolce strepitoso con un solo ingrediente? Profumiamolo così

Questo non è un dolce eccessivamente zuccherato, ma se vogliamo dargli un po’ più di sapore mentre montiamo gli albumi possiamo aggiungere 1 cucchiaino di estratto di vaniglia. Non è strettamente giapponese come ingredienti ma ci sta.

Ingredienti:

3 uova

20 g di burro

10 g zucchero a velo

Preparazione:

Rompiamo le uova in una ciotola separando gli albumi dai tuorli. Con una forchetta sbattiamo velocemente i tuorli e poi teniamoli da parte.

Poi versiamo gli albumi nella planetaria oppure in alternativa possiamo utilizzare le fruste elettriche. Accendiamo la planetaria e lavoriamo gli albumi fino a quando sono montati a neve fermissima.

A questo punto incorporiamo anche pochissimo zucchero a velo e poi mescoliamo delicatamente la base del nostro dolce giapponese con una spatola da cucina. Facciamo movimenti dal basso verso l’alto, avendo cura di non smontare gli albumi.

Il nostro lavoro manuale è finito e ci abbiamo messo veramente pochi minuti. Ora si tratta solo di cuocere il dolce. Prendiamo una padella antiaderente non grande e scaldiamo il burro. Appena è sciolto, versiamo i tuorli sbattuti.

Distribuiamo bene i tuorli sulle superficie della padella, esattamente come per preparare una frittata o una crêpe. Quando cominciano a solidificarsi, aggiungiamo gli albumi e distribuiamolo bene sulla base formata dai tuorli.

Mettiamo un coperchio e lasciamo cuocere solo per pochi minuti. Il dolce giapponese con un solo ingrediente è pronto: appoggiamolo su un tagliere e, ancora caldo, dividiamolo a metà nel senso della larghezza. Poi ribaltiamo una parte sull’altra facendo combaciare i lati con gli albumi. Infine tagliamolo in tre o quattro fette. Spolveriamo con lo zucchero a velo e serviamo subito.