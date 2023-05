Conchiglioni ripieni al sapore di bosco, se parti così il pranzo è super

Per chi ama la pasta al forno, questa versione di conchiglioni ripieni al sapore di bosco è semplicemente fantastica e basta davvero poco per prepararla

Pasta al forno significa ragù, significa besciamella, significa crosticina e qui c’è tutto.

Ma i conchiglioni ripieni al sapore di bosco sono un primo piatto dal sapore speciale che va anche oltre il concetto di festa.

Conchiglioni ripieni al sapore di bosco, l’importanza dei funghi

Per preparare i conchiglioni ripieni al sapore di bosco useremo i porchini secchi che sono sempre una soluzione pratica. Ma quando è stagione di quelli freschi, non c’è storia. E ora, la ricetta.

Ingredienti:

300 g conchiglioni

400 g polpa di manzo macinata

300 g salsiccia fresca di maiale

300 ml latte

350 g funghi porcini secchi

12 g Maizena

1 cipollotto

1 carota

foglie di maggiorana fresca q.b.

1 gambo di sedano

1 spicchio di aglio

1/2 bicchiere vino bianco secco

70 g formaggio grattugiato

olio extravergine d’oliva q.b.

1 cucchiaino di peperoncino

sale fino q.b.

Preparazione:

Se usiamo i funghi secchi, mettiamoli ad ammollare per almeno 40 minuti in una ciotolina con acqua tiepida. Mentre aspettiamo, peliamo la cipolla e la carota, poi puliamo la costa di sedano eliminando i filamenti e tritiamo tutto finemente per il soffritto.

Prendiamo un tegame largo e mettiamo a stufare il trito insieme ad un paio di cucchiai di olio extravergine e ad uno spicchio di aglio in camicia, schiacciato. Aspettiamo 5 minuti e poi aggiungiamo anche la salsiccia, privata del budello e sgranata con le dita.

Lasciamola rosolare insieme alla base aromatica fino a quando comincia a buttare fuori il suo grasso. A quel punto possiamo aggiungere anche la carne di manzo macinata e i funghi dopo averli strizzati bene e tritati al coltello.

Facciamo cuocere tutto insieme per 10 minuti a fiamma medio-bassa, quindi insaporiamo con il vino bianco e aspettiamo che sia sfumato prima di aggiungere anche il peperoncino. Completiamo con qualche foglia di maggiorana fresca e allunghiamo con un mestolino dell’acqua in cui abbiamo ammollato i funghi, flitrata con un colino.

Mettiamo un coperchio e abbassiamo la fiamma, facendo cuocere per altri 30 minuti. Solo quando mancano pochi minuti alla fine possiamo salare. A parte scaldiamo 250 ml di latte e poi facciamo sciogliere la Maizena nel resto del latte freddo.

Quindi aggiungiamolo al resto del latte e lasciamo che faccia la sua azione addensante per 1 minuto prima di spegnere. Lontano dal fuoco insaporiamo con metà del formaggio grattugiato, giriamo bene con un cucchiaio e questa sarà la nostra besciamella light.

Ci siamo quasi: mettiamo a lessare i conchiglioni in acqua bollente salata, scolandoli poi al dente e allargandoli su un vassoio. Ungiamoli subito con un filo di olio e aspettiamo che siano raffreddati prima di farcirli.

Infine componiamo i conchiglioni ripieni al sapore di bosco: sul fondo di una pirofila ampia stendiamo 3 cucchiai di besciamella e altrettanti di ragù. Poi con il resto di besciamella e di ragù riempiamo bene i conchiglioni appoggiandoli sulla base della pirofila. Completiamo con il formaggio grattugiato avanzato e ancora un filo di olio.

Inforniamo a 180° per 10 minuti nel ripiano centrale del forno e quando sono pronti, dopo averli tirati fiori lasciamoli riposare 5 minuti prima di impiattare.