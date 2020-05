Preparazione

Per preparare questa ricetta, iniziate a mettere in ammollo i funghi porcini secchi, poi nel frattempo, mettete in una casseruola le patate con tutta la buccia. Coprite con abbondante acqua e lasciatele cuocere almeno per 40 minuti.

Trascorso il tempo le scolate e sbucciate, poi eliminate la buccia e le riducete in purea, con lo schiacciapatate. Trasferite la purea in una ciotola ampia, aggiungete il latte, le uova, il parmigiano grattugiato, il sale e la noce moscata. Lavorate bene con una forchetta, per amalgamare bene gli ingredienti.

In padella antiaderente ampia, mettete un pò di burro e aggiungete i funghi porcini ben strizzati dall’acqua dell’ammollo, fateli saltare in padella, per almeno 10 minuti, poi aggiungete un pò di sale, ma non troppo.

Prendete una teglia da forno, imburrate bene la superficie e i bordi, mettete metà purea di patate e con una spatola, schiacciate bene in modo da formare uno strato uniforme.