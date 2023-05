Umbrella Hair, la moda lanciata da Miley Cyrus che vorrai nell’estate 2023: i capelli bicolor più cool del momento

Metti in mostra la tua voglia di cambiare osando con l’effetto “umbrella hair”: il trend che sta spopolando in tutto il mondo per capelli doppio colore come quelli di Miley Cyrus, l’ispirazione per l’estate.

Quando l’estate è alle porte, come sempre andiamo a caccia di novità. Non possiamo non pensare ai capelli, che come in ogni stagione si rinnovano seguendo le influenze dei trend che spopolano in tutto il mondo e contagiano anche le star più famose. Nella stagione calda la chioma diventa espressione di libertà, dopo un inverno scuro e noioso.

Nel periodo più bello dell’anno si può finalmente dare sfogo alla fantasia, magari lanciandosi in tagli più eccentrici ma soprattutto, in colori mai visti. Con un occhio puntato alle vacanze, ci si può concedere di abbandonare per un attimo la formalità, sperimentando nuovi look che potrebbero conquistarci per sempre. Impossibile lasciarsi sfuggire allora, gli “umbrella hair“.

Si tratta di un trend che i più definiscono “strong“, proprio perché il suo risultato è forte e deciso e di certo non passa inosservato. Lo ha adottato negli ultimi mesi l’amatissima Miley Cyrus, da tempo icona di stile per le giovanissime e non solo, che si mostra con una chioma lunga e dal colore molto particolare. Ma di cosa si tratta in particolare? Ecco tutti i dettagli sulla tendenza che conquisterà.

Tutto sui capelli doppio colore che stanno facendo impazzire il mondo: lasciati contagiare dagli “Umbrella Hair”

Una tecnica di colorazione audace e sfrontata sta contagiando pian piano tutte le teste del mondo. Dopo aver spopolato in Giappone è passata in America, portando molte star a scegliere questo look forte e ispirato. Nella pratica, parliamo di un risultato dall’effetto bicolor, o per meglio dire color-block, basato proprio sull’abbinamento di diverse nuances (preferibilmente a contrasto) in parti differenti della capigliatura.

L’effetto “a ombrello” più classico, è proprio quello sfoggiato dalla Cyrus, in cui la fascia superiore dei capelli è di un colore, in questo caso il biondo platino, mentre quella inferiore, è di un altro, il castano scuro o nero. Un look che di certo fa girare molti sguardi, perciò adatto a chi non ha timore di farsi notare. La sua bellezza è, naturalmente, la possibilità infinita di giocare con la fantasia. C’è chi preferirà rimanere sui toni dark, accostando un viola ad un nero, o chi sceglierà di far splendere la sua capigliatura con un platino ed un rosa (o un altro colore pastello) per un effetto totalmente shocking.

Guai a parlare di sfumature delicate, highlights e ombré. Le vie di mezzo in questo caso sono da mettere totalmente da parte, in favore di una linea netta e radicale che divide le due parti della vostra chioma (e magari anche della vostra personalità). Una scelta perfetta per le indecise, che amano passare in un batter d’occhio, dal loro lato più oscuro a quello più angelico e fiabesco. Con gli umbrella hair, vi basterà spostare qualche ciocca!