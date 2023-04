Capelli sani e luminosi senza tinta: devi smettere ora, ti basta un prodotto molto più sano per mantenere il colore dei tuoi sogni

Tenere i capelli sempre a posto con un effetto di pieno colore è possibile, anche senza tinta! Esiste un prodotto magico con zero danni che ancora pochissime conoscono, così non hai più bisogno del parrucchiere.

C’è chi non può proprio immaginare di trascorrere una vita rinunciando alla sua amata tintura. Parliamo dei capelli ovviamente, che per diverse ragioni arrivano a raggiungere quel momento in cui necessitano di una bella “rinfrescata”. Uno dei motivi è senza dubbio il passare del tempo, che lascia comparire uno dei segni più visibili dell’età: i tanto temuti capelli bianchi.

Ma può trattarsi anche di un puro vezzo estetico, che consente di ottenere la nuance preferita che la natura non è stata così buona da regalarci. C’è anche chi invece, lo fa semplicemente per ravvivare il proprio colore, che nella sua versione naturale risulta essere completamente spento e privo di riflessi. Si inizia spesso da giovanissime a modificare il colore della propria chioma, portandolo ad un biondo intenso, ad un nero corvino o magari a qualche particolare sfumatura di rosso.

Come delle bravi pittrici allora, le più coraggiose si improvvisano con il fai-da-te casalingo acquistando le tinte disponibili in negozio (sperando di beccare il colore giusto), mentre le altre preferiscono affidarsi alle mani esperte di una parrucchiera. In entrambi i casi però, il processo richiederà l’uso dei classici prodotti chimici, che non hanno mai un buon effetto sulla salute del capello. Eppure un’alternativa c’è, ed è proprio sotto ai vostri occhi.

Il prodotto magico che cambierà il tuo punto di vista: sceglilo e potrai dire addio per sempre alla tinta per capelli, risultati formidabili!

Sottoporre i capelli ad una tinta, in qualunque età, rappresenta sempre un piccolo stress. Nonostante i più recenti ritrovati mirino sempre di più a rendere il processo di colorazione meno aggressivo grazie all’aggiunta di speciali componenti e alla riduzione degli attivatori, si tratta in qualunque caso di agenti chimici. Un trattamento che si potrebbe dunque evitare, almeno se ci fosse una valida alternativa per ottenere la propria nuance preferita senza alcun danno come conseguenza.

Possiamo dirvi senza ombra di dubbio che sugli scaffali del supermercato avete avuto per tutto questo tempo sotto gli occhi un un prodotto davvero utilissimo a questo scopo. Parliamo delle maschere coloranti, sempre più disponibili in tantissime varianti. Stanno trovando larga diffusione anche sui social, dove blogger e influencer si divertono a provarle anche nei colori più “crazy” per testarne l’effetto. Ma di cosa si tratta nello specifico? Parliamo di vere e proprie maschere per capelli, al cui interno sono inseriti dei pigmenti che vengono rilasciati durante l’applicazione.

Proprio così, incredibile ma vero, è sufficiente massaggiarle sui capelli umidi dopo lo shampoo e lasciarle agire per alcuni minuti a seconda delle indicazioni e dell’intensità desiderata. Dopodiché, la chioma andrà sciacquata e asciugata come di consueto. Si tratta di un prodotto assolutamente non aggressivo per i capelli, considerando che non agisce come una vera e propria tintura, ma al contrario rende il capello morbido, luminoso e brillante più di prima.

Tra le più diffuse attualmente in commercio, la “Biopoint color mask“, la “Fanola Color Mask” e la “S.O.S. Color & Go” di Alama, un vero e proprio trend su TikTok. Naturalmente si tratta di un colore non permanente, che andrà via dopo alcuni lavaggi, ma trattandosi di un prodotto che non rovina i capelli si può ripetere la sua applicazione anche di frequente. Ognuna potrà trovare ciò che cerca. Si spazia infatti dai neri ai castani, dai rossi ai biondi, con tantissime sfumature adatte proprio a tutte. E per un look diverso dal solito? Non mancano le proposte di rosa, azzurri, verdi e arancioni. Il risultato è stupefacente e la spesa è soltanto di pochi euro. Ma soprattutto, addio per sempre ai danni da tinta! Vale la pena provare ora.