Per sembrare subito più giovani puntiamo sulla gonna corta giusta

In un mondo dove non esistono più il giusto e lo sbagliato in ambito fashion, servono a maggior ragione dei punti fermi, delle regole che ci diano sicurezza. Tenendo presente che più che le tendenze dettate dalla moda vanno indossati capi che ci donino per età, carnagione, corporatura, ecc., scopriamo, ancora una volta, il potere della gonna corta.

Gli stilisti la propongono sempre ma noi a volte la snobbiamo. Può darsi che la scarsa forma fisica, la temperatura, la pigrizia che ci assale dopo una giornata di lavoro, contribuiscano a farci scegliere un jeans od un pantalone – più o meno classico – ma la gonna corta (non troppo, per carità) ci ringiovanisce, soprattutto dentro. La si può indossare ancora con i collant per aver più sicurezza, le scarpe spaziano dalle sneakers con suola spessa agli stivali in pelle sopra il ginocchio, passando per le più classiche décolleté. Avendo come mission quella di toglierci qualche anno, il resto dell’outfit dovrà essere sobrio, colorato il giusto e con fantasie fresche.

Quando si sfoggia una gonna corta optare per piccola pelletteria in stile pochette e borse a tracolla dello stesso tipo è sempre la soluzione ideale.

Le gonne corte da avere per apparire subito più giovani

La prima proposta è quella di Zara che con la base bianca ed i ricami blu ricorda la Grecia e l’estate che già stiamo sognando. A vita alta, con pieghe alla base, arriva a metà coscia ed ha la particolarità dei bottoncini rivestiti in tessuto sulla parte anteriore che conferiscono ancor più femminilità. Costa 39,95 euro sul sito ufficiale.

Patrizia Pepe invece punta sul modello a portafoglio per la gonna color glicine (proposto con giacca strutturata coordinata) in perfetto stile anni Sessanta. Il tessuto crêpe ed il dettaglio fly sul retro la rendono riconoscibile con classe. Il prezzo è di 158 euro.

Per qualcosa di più casual ma comunque di super richiesto, c’è The Attico su Farfetch (190 euro) con la gonna nera che si chiude lateralmente con fiocco. I dettagli argentati potranno essere abbinati ad una t-shirt dello stesso colore o ad accessori stile Balenciaga.

Per un effetto safari sexy ecco la minigonna di Asos Design (31,99 euro) a pieghe color beige. Meglio optare sopra per una maglia bianca a amiche lunghe o per una camicia basic e scarpe basse. Si tratta di una scelta orientata per le più giovani che vogliono apparire più cool.

Non serve fare più del solito, bisogna solo trovare una bella gonna corta che esalti il nostro corpo. Il resto lo giudicheranno le amiche!

Silvia Zanchi