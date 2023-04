Caramanna (FdI): le mosse del Governo per rilanciare il turismo in Italia

Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia, parla dell’importanza del turismo in Italia e svela le mosse del Governo per tutelare il settore.

Il turismo, in Italia, rappresenta una fonte inesauribile per l’economia. Da nord a sud, l’Italia può puntare sul turismo balneare, montano, artistico, culturale e gastronomico. Con un panorama mozzafiato che è difficile trovare altrove, l’Italia è uno dei Paesi con il maggior flusso turistico. Gli scorsi anni, tuttavia, la pandemia ha frenato l’arrivo di turisti stranieri, ma il 2023 sembrerebbe essere l’anno della rinascita.

Le vacanze pasquali hanno dato un primo assaggio di quello che sarà il turismo estivo in Italia. Durante le vacanze di Pasqua, infatti, gli albergatori hanno registrato nuovamente il boom di prenotazioni, cosa che non accadeva da anni. A giovarne sono state non solo le città d’arte, sempre molto visitate, ma anche le città di mare. Un settore, dunque, quello del turismo, che il Governo deve tutelare preventivando anche una serie di interventi.

A svelare quelle che sono le mosse che il Governo ha in mente per tutelare i lavoratori del turismo è Gianluca Caramanna, deputato di Fratelli d’Italia.

Gianluca Caramanna: “Puntiamo ad un turismo più accessibile a tutti”

In un’intervista rilasciata in esclusiva ai microfoni del portale “Notizie.com“, Gianluca Caramanna ha svelato quelle che sono le mosse che ha intenzione di attuare il Governo per tutelare il turismo e tutti i lavoratori di tale settore. Tra le prime mosse in agenda c’è quella di dottare una normativa per alcune professioni laddove manchi come per le guide turistiche. L’idea del Governo, inoltre, è quella di rendere più accessibile il turismo “che lo avvicini alle nuove esigenze dei turisti, degli operatori, e, sul medesimo piano, dell’ambiente. Ci è richiesto un turismo più accessibile e alla portata di tutti”, racconta Caramanna ai microfoni di Notizie.com.

Oltre alle varie riforme già previste, secondo il deputato di Fratelli d’Italia, sarà fondamentale, per rilanciare il turismo, anche la soluzione di alcune problematiche “che non sono mai state affrontate, quali la formazione e la regolamentazione efficace del lavoro, che possono incrementare il settore a livello di numeri e di qualità”.

In vista dell’estate, infine, Caramanna, non nasconde di essere ottimista: “Le previsioni per l’estate sono estremamente positive, e non fatichiamo a crederci visti i risultati di inizio anno. Per quanto riguarda il turismo montano, il Ministero ha posto attenzione particolare alla promozione e al rilancio di un settore fortemente penalizzato”, conclude a Notizie.com.