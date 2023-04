Pietrangeli: il tennis italiano, la sfida con Panatta e il pronostico su Sinner

Nicola Pietrangeli, uno dei migliori tennisti italiani, commenta la scena attuale del tennis italiano svelando il proprio pensiero su Sinner.

Nicola Pietrangeli è considerato uno dei migliori tennisti italiani. Quando si parla della storia del tennis italiano, è inevitabile non pensare ad Adriano Panatta e a Nicola Pietrangeli, due nomi che hanno scritto i capitoli più belli di quello che è ancora considerato uno sport di nicchia. Eppure, negli ultimi anni, qualcosa sta cambiando e sono sempre più numerosi gli atleti italiani che riescono a raggiungere risultati importanti anche a livello internazionale.

A benedire la nuova generazione di tennisti italiani è proprio Pietrangeli che, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Notizie.com, si lascia andare ad un pronostico sul tennis italiano soffermandosi soprattutto su Sinner e svelando la verità sull’eterna rivalità con Adriano Panatta.

Nicola Pietrangeli

Da profondo conoscitore del tennis di cui è stato un grande campione, Nicola Pietrangeli non nasconde l’entusiasmo per l’attuale squadra di tennisti che potrebbe regalare nuove soddisfazioni sportive all’Italia. “Abbiamo una bellissima squadra capace di vincere la Coppa Davis dopo tanti anni fa. Qualche anno fa era impensabile, ora non è più così complicato”, ha spiegato ai microfoni di Notizie.com nel corso di un’intervista esclusiva.

Dopo dieci anni in cui ha parlato solo il tennis femminile italiano, la situazione è cambiata e anche nel tennis maschile ci sono tanti nomi in grado di lasciare il segno anche a livello internazionale. Tra i tanti nomi, Pietrangeli punta molto su Jannik Sinner, classe 2001. A soli quattro anni, comincia a sciare ottenendo anche i primi risultati a livello nazionale, ma quello sport non lo divertiva e a otto anni si avvicina al tennis. Una scelta che, per Pietrangeli e il tennis italiano è stata “una fortuna. Teniamocelo stretto. Lui e tutti i ragazzotti che stanno facendo benissimo“. E su quello che sarà il futuro di Sinner, si lascia andare ad una previsione incoraggiante: “Io avevo pronosticato che Sinner, entro il 2024 entrasse tra i primi cinque. Ora lo anticipo alla fine del 2023″.

Infine, non poteva mancare una domanda sulla rivalità con Adriano Panatta. Chi è stato il più forte tennista italiano tra Pietrangeli e Panatta? “Leggiamo un pò di risultati. Adriano ha vinto 14 tornei, io 42…faccia lei”, ha concluso il grande campione ai microfoni di Notizie.com