Ilary Blasi, prima dell’Isola dei Famosi 2023 beccata così in camerino: terrificante

Ilary Blasi, prima del debutto alla conduzione dell’Isola dei Famosi 2023, si fa beccare così in camerino: l’immagine terrificante è virale.

Beccata come nessuno si aspettava nei camerini dell’Isola dei Famosi 2023 prima di andare in onda e condurre la prima puntata della nuova edizione. La foto di Ilary Blasi, immortalata come nessuno si aspettava, è così diventata virale in pochi minuti. I fan della conduttrice, abituata a vederla sempre bellissima e con uno stile impeccabile sia quando lavora che quando trascorre momenti di relax con i figli, gli amici, e il fidanzato Bastian Muller, sono rimasti letteralmente senza parole nel vedere l’ultima versione di Ilary.

Dopo mesi di assenza dal piccolo schermo, dopo aver rinnovato la propria vita, Ilary riparte dall’Isola dei Famosi 2023. Per essere bellissima e impeccabile in occasione della prima puntata del reality, Ilary è arrivata presso gli studi Mediaset di Milano in anticipo. La sua hair stylist di fiducia si è messa immediatamente a lavoro, ma prima di mostrare il risultato finale, la conduttrice si è mostrata come non aveva mai fatto prima.

Ilary Blasi inedita nella foto della sua hair stylist Alessia Solidani

Ilary Blasi che, nella sua prima intervista televisiva post separazione da Francesco Totti, nel salotto di Verissimo si è lasciata andare ad una battuta che ha spiazzato anche l’amica Silvia Toffanin, affida sempre i suoi capelli alle mani super professionali della sua hair stylist di fiducia Michelle Hunziker che si occupa anche della bellezza di Michelle Hunziker.

Alessia Solidani si è messa immediatamente al lavoro utilizzando anche le forbici per dare un taglio alla chioma bionda della Blasi che sfoggerà in tv il nuovo look. Prima di concludere il proprio lavoro, però, la hair stylist ha pubblicato tra le storie del proprio profilo Instagram una foto in cui Ilary appare decisamente diversa da quella che conosce il pubblico.

“Mai disturbarla prima della diretta”, scrive Alessia Solidani condividendo l’immagine inedita di Ilary che, poi, tra le storie del proprio profilo Instagram, annuncia di aver dato un taglio ai propri capelli. Prima della diretta dell’Isola dei Famosi, dunque, Ilary è sempre nervosa?

Quello di oggi è un debutto importante per la Blasi che avrà al proprio fianco Vladimir Luxuria ed Enrico Papi nel ruolo di opinionisti.