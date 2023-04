Clamoroso addio per la coppia di Uomini e Donne: “Lui l’ha bloccata ovunque”

Sembrava ad un passo dal matrimonio, ma la coppia di Uomini e Donne gela tutti con un clamoroso addio: “Lui l’ha bloccata ovunque”.

Una delle coppie più amate dal pubblico e più innamorate della storia di Uomini e Donne si è improvvisamente rotta. Un addio clamoroso e inaspettato per il pubblico del dating show di canale 5 che era pronto a vedere la coppia convolare a nozze. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni sul momento difficile della coppia, però, è arrivato l’annuncio ufficiale che tutti, forse, aspettavano ma che avrebbero preferito non ricevere.

Nella storia del programma di Maria De Filippi, sono tante le coppie che si sono formate e che stanno insieme ancora oggi dopo aver messo su famiglia. Tra quelle che si sono formate negli ultimi anni, quella che si è detta addio aveva tutte le carte in regola per arrivare a pronunciare il fatidico sì e allargare la famiglia. Purtroppo, però, qualcosa si è rotto e la coppia si è detta addio.

Dal progetto del matrimonio all’addio improvviso: la coppia di Uomini e Donne gela tutti

Lo scorso maggio, dopo mesi di conoscenza e corteggiamento, Luca Salatino e Soraia Ceruti avevano lasciato insieme lo studio di Uomini e Donne vivendosi intensamente fino a settembre quando l’ex tronista ha accettato di partecipare al Grande Fratello Vip 2022. Durante i giorni trascorsi nella casa, Luca ha pianto tantissimo sentendo fortemente la mancanza della fidanzata. Stando lontano da lei, parlando con Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria che oggi stanno vivendo la loro splendida storia d’amore, Luca aveva palesato anche l’intenzione di sposarla.

“Appena esco le faccio la proposta”, aveva ammesso durante una chiacchierata con gli amici nella casa del GF Vip. A dicembre, allo scadere dei tre mesi, Luca ha poi deciso di abbandonare il reality rifiutando il prolungamento fino al 3 aprile. Un gesto d’amore che non ha sorpreso il pubblico che, però, è rimasto spiazzato dall’annuncio con cui Luca ha annunciato la fine della relazione con Soraia.

“Tra me e Soraia è finita. Vi prego di rispettare questo momento… Vi voglio bene, Luca”, ha fatto sapere Salatino attraverso una Instagram Story. Ad aggiungere qualche dettaglio in più è stato Amedeo Venza che, dopo l’annuncio di Luca, con una Instagram Story, ha fatto sapere che “Luca ha proprio bloccato Soraia ovunque”. Nessun commento, per il momento, da parte di Soraia.