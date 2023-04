Lunghi, scuri e favolosi: i capelli di Belen Rodriguez stanno conquistando tutti, la sua nuova nuance

Dopo tanti cambiamenti, Belen Rodriguez sfoggia la nuova nuance di capelli che ha fatto perdere la testa ai fan: scura e con una lunga chioma detta tendenza con il suo stile super glamour.

Tutto quello che tocca lo trasforma immediatamente in oro. La popolarità di Belen Rodriguez non accenna a diminuire, mentre si continua a parlare di lei per i suoi successi televisivi e la vita privata. Una vera diva da copertina, la super mamma è finita al centro di uno dei più recenti gossip per una presunta terza dolce attesa.

Nonostante i fan stessero sperando di rivivere quest’emozione, ci è voluto poco però a smontare i rumors, visto che la stessa conduttrice argentina ha deciso di utilizzare il suo profilo Instagram per ironizzare sulla fake news con un pallone nascosto sotto la camicia. Icona assoluta di stile, Maria Belen è una vera dettatrice di tendenze. Lo è nella moda, dove si sta facendo promotrice del ritorno degli anni Novanta, con jeans oversize e maxi blazer.

Ma lo è soprattutto nel beauty. Il suo viso perfetto è la vetrina di favolosi make-up studiati ad arte, mentre i suoi folti capelli sono sempre invidiatissimi. Agli occhi più attenti non sarà sfuggito un recente cambio di look della bellissima modella, che ha deciso di abbandonare i colori più caldi per tornare ad una chioma scura e naturale. La sua nuance sta già facendo perdere la testa ai fan.

Il bruno intenso di Belen Rodriguez: il ritorno al naturale che vorrai avere nella prossima stagione

C’è stato un tempo in cui sembrava quasi un reato non sfoggiare degli studiatissimi ombrè dorati, dei balayage o dei “frame highlights“, che dessero un tocco di luminosità anche alle chiome più scure. Perfino una bellezza latina, con pelle olivastra ed magnetici occhi scuri da cerbiatta come Belen Rodriguez, amava concedersi qualche punta di luce che rendesse il suo look incredibilmente glamour. Le schiariture dorate, miele o color cioccolato non sono mai mancate sui capelli della conduttrice per diversi anni, fino a quando non ha deciso di dare una vera svolta.

Già da alcune settimane, la mamma di Santiago e Luna Marì ha scelto di dare una “spuntatina” alla chioma tagliando le punte in modo netto e preciso. Ma a notarsi ancora di più è la scelta di una nuova nuance, un bruno intenso e monocromatico che si estende dalle radici alle punte. Sembra di assistere quasi ad un consapevole ritorno alle origini, decisione molto gradita e che sta già dettando tendenza.

I riflessi spariscono e Belen si trasforma in una mora a tutti gli effetti, piena di carisma e personalità, che non ha bisogno di troppi fronzoli per brillare di luce propria. La nuance rappresenta un doppio vantaggio: oltre che essere glamour e di tendenza, permette alla chioma di mantenere tutta la sua integrità.

I capelli naturali o colorati da una tintura scura, resteranno infatti molto più sani rispetto a quelli trattati dalle decolorazioni. E per lo styling? Liscio, mosso, scompigliato e voluminoso. Ogni scelta sarà perfetta per imitare Belen Rodriguez nella prossima stagione, basterà dire “bye bye” al decolorante per un po’.