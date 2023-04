Come apparire subito più tonica grazie alla moda quotidiana del push up

Mangiamo quasi sempre in modo sano, facciamo attività fisica, camminiamo mezz’ora al giorno e tante altre sane abitudini atte a mantenerci in forma. Peccato che l’età e la forza di gravità continuino il loro lavoro fregandosene dei nostri desideri di perfezione. Scopriamo come la moda ci può dare una mano grazie ai capi push-up.

C’è chi vuol guadagnare una taglia in più di seno ed opta per modelli imbottiti, chi vuole avere una vita più sottile indosserà un bustino rischiando letteralmente il respiro. Siamo disposte a molto per la bellezza e con pochissimo sforzo possiamo avere glutei più alti e sodi e seno naturalmente più pieno con jeans e maglie dotate di elastici e forme push-up. Vediamo come procedere per fare investimenti giusti che dureranno nel tempo. Nel mentre dovremo fare attenzione a non ingrassare altrimenti bisognerà cambiare ancora ma questa è un’altra storia.

Dopo aver studiato quali jeans anni Settanta a zampa scegliere, definiamo le alternative per alzare e contenere le forme che abbiamo.

Push up come stile di vita quando il nostro sforzo non basta più

Anche Calzedonia propone il jeans push up light denim eco color bianco gesso ma disponibile in altre cinque tonalità. Basic, a vita media, stretto alla caviglia, va portato tutti i giorni con accessori casual. Costa 35,95 euro sul sito ufficiale del brand.

I 7forallamankind sono spesso snellenti ed i bootcut Grace a vita alta (220 euro) sono favolosi. Assottigliano le cosce e scendono più morbidi dal ginocchio in giù. Con uno scarponcino alto o con una decollete nera si enfatizzerà l’effetto stanga.

Tra i top da sfoggiare sotto maglie trasparenti o blazer, ecco il push-up senza cuciture blu tortora di H&M. Contrariamente ad un qualsiasi reggiseno sportivo è un passe-partout da provare subito e magari tentare il match con un paio di pantaloni push-up come i classici Freddy. Il prezzo è di 19,99 euro.

Alternativa più elegante è quella di Le Style de Paris, consiste in un top nero con scollo profondo a V molto rigido e preformato squadrato che oltre ad esaltare il seno farà apparire piatto il ventre. Costa 15,99 euro.

Non importa quanto si pesi, per sembrare più toniche in modo facile vale tutto. Scegliamo quello che è più adatto a noi ed aspettiamo la reazione delle amiche. Poi potremo vantarci di esserci allenate il doppio ma un’amica vera non ci crederà.

Silvia Zanchi