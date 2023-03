I trucchi che non ti aspetti per risultare più seducente dal vivo e nel web

Trucco impeccabile come visto da un tutorial Instagram che ci ha conquistate e capelli appena fatti dalla nostra parrucchiera di fiducia (che sa esattamente come li vogliamo). Per essere, e per sentirci, più belle bastano piccoli accorgimenti e sans abitudini per prenderci cura di mente e corpo. Ecco però come aprire più seducenti.

Abbiamo letto un po’ tutte quanto sia fondamentale la fiducia in noi stesse parole per risultare immediatamente più attraenti agli occhi degli altri. Quello che però si tende spesso a sottovalutare è quella seduta dall’estetista in più, sono quelle scarpe comode che ci alzano anche un po’, proprio come il blazer furbo che camuffa i fianchi che tanto odiamo e sottolinea la parte del décolleté. Se questi capi ed accessori li indossassimo ogni giorno anziché solo, ad esempio, nel week-end, ne trarremo benefici inaspettati.

Dopo aver definito cosa sfoggiare per la prima colazione con le amiche ecco quindi cosa mettere e come porsi per un effetto wow.

Cosa fare per apparire più seducenti agli occhi di tutti

Con il giusto portamento avremo già fatto una buona parte del lavoro perché non c’è nulla di più brutto di una donna che cammina come un gorilla arrabbiato o con una gobba immaginaria. La bellezza passa a dir poco in secondo piano e ci si chiede che problemi abbia. Se portare i tacchi risultasse innaturale o eccessivamente scomodo allora si propenda per sneakers ma niente scuse su posture ridicole ed incerte.

Fondamentale è poi la gestualità. Dalle mani (sempre curate) di una donna si capiscono molte cose e da come le muove e le posa su questo o su quell’oggetto se ne capiscono altre.

La moda può correre in nostro soccorso con outfit quali l’abito con la schiena scoperta, la gonna midi con spacco profondo, la camicia in seta un po’ sbottonata, una giacca che sottolinei il punto vita. Tutto varia in base a come le abbiniamo ed alla cura del capo.

Nei social vale la regola della nonna. Meglio lasciare spazio all’immaginazione (almeno in parte). Con una proposta pressoché infinita di seno, lato b, coscia destra e piedi all’insù, non si sa più cosa guardare ed è certo che coprirsi un pochino di più si rivelerà la scelta giusta per catturare con charme e stile.

Dipende sempre da ciò che si desidera ma se saremo in linea con queste poche dritte è poco ma sicuro che risulteremo più affascinanti, per noi e per gli altri.

Silvia Zanchi