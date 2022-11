Stefano De Martino, l’importante gesto per Belen emoziona: “È incredibile”

Stefano De Martino ha fatto un importante gesto per Belen Rodriguez che ha emozionato tutti quanti: è incredibile ha ammesso lei.

Stefano De Martino questa volta fa sul serio con Belen Rodriguez. I due sono stati protagonisti di numerosi ritorni di fiamma, facendo comprendere ai loro fedeli sostenitori che nonostante le mille incomprensioni e difficoltà non riescono a stare lontani l’uno dall’altra e per questo motivo tornano sempre insieme.

Questa volta però le cose sembrano andare diversamente e un gesto di lui sembra confermare di voler fare le cose sul serio in quanto non è un gesto di poco conto e questo ha emozionato e non poco la conduttrice di Tu sì que vales che durante il corso di una recente intervista rilasciata ai microfoni di Silvia Toffanin per Verissimo ha deciso di vuotare il sacco rivelando che cosa ha fatto Stefano De Martino per amore suo.

Una situazione non facile ma che i due hanno saputo gestire nel migliore dei modi lasciando i loro fedeli sostenitori senza parole e più convinti che mai che questa volta tra i due sia decisamente quella giusta e si spera anche definitiva che sancisca una volta e per tutta il loro grande amore.

Belen Rodriguez svela a tutti l’importante gesto di Stefano De Martino

Belen Rodriguez, che di recente ha gelato tutti quanti con la sua reazione al matrimonio di Cecilia e Ignazio, durante il corso della sua recente apparizione nel salotto televisivo di Silvia Toffanon ha deciso di rompere il silenzio su Stefano De Martino svelando per la prima volta l’importante gesto che lui ha fatto nei suoi confronti. Un gesto che simboleggia non solo il suo amore nei suoi confronti, ma anche la profondità in quanto non molti al posto suo avrebbero reagito nello stesso modo.

“Quando è tornato, io avevo avuto un figlio da un’altra persona“ ha esordito la conduttrice di Tu sì que vales, raccontandosi come non mai nel salotto televisivo di successo di canale 5, dove è stata spesso ospite in passato. “E rientrare nella mia vita comprendeva accettare una figlia non sua“ ha fatto poi notare, ricordando a tutti quanti il background su cui si basava il loro ritorno di fiamma questa volta.

“Solo per questa motivazione” ha ripreso il discorso la Rodriguez. “Per me ha vinto tutto“ ha dichiarato Belen su Stefano emozionata. “Provo tanta stima per questo atteggiamento. Per me è incredibile quello che è riuscito a fare”.