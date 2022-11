Oggi cuciniamo la carbonara, ma questa è davvero speciale: via la pasta

Se amiamo la pasta alla carbonara, adoreremo la polenta alla carbonara: gli ingredienti sono molto simili e il risultato è spettacolare

Se diciamo carbonara, tutti pensano alla pasta e fanno bene. Però questa volta si cambia e in tavola portiamo la polenta alla carbonara. Suona strano, ma è buonissima anche perché il procedimento è praticamente lo stesso.

Con una differenza fondamentale, perché qui useremo la pancetta e non il guanciale insieme alle uova e al pecorino, aggiungendo anche un formaggio filante. Un ottimo modo per riciclare la polenta avanzata, se non la vogliamo preparare fresca. Ed è tutto pronto in meno di un’ora.

Polenta alla carbonara, la ricetta completa e un trucco che serve sempre

Ecco tutta la ricetta per preparare una golosa polenta alla carbonara. Ma c’è anche un trucchetto per tagliare senza problemi la polenta e ottenere fette perfette: passiamo il coltello ogni volta sotto l’acqua fredda e siamo a posto.

Ingredienti:

500 g polenta a cottura rapida

1,5 l di acqua

180 g caciocavallo

150 g pancetta affumicata

4 uova medie

5 cucchiai pecorino

1 rametto di timo

1 cucchiaio di sale grosso

2-3 cucchiai di olio extravergine d’oliva

burro q.b.

sale fino q.b.

pepe nero q.b.

Preparazione:

Cominciamo con la polenta. Prendiamo una pentola abbastanza grande o ancora meglio un paiolo in rame, versiamo 1 litro e mezzo di acqua insieme al sale grosso.

Quando comincia a bollire versiamo la farina di mais facendola scendere a pioggia. L’unico segreto è quello di mescolare continuamente, all’inizio con una frusta a mano quando la polenta non si sarà ancora formata e poi con un cucchiaio di legno oppure un paiolo.

In tutto la polenta rapida deve cuocere 10, massimo 12 minuti (ma comunque basta seguire le indicazioni sulla confezione). Poi spegniamo e aggiungiamo subito il caciocavallo tagliato a cubetti, facendolo sciogliere lontano dal fuoco.

Versiamo la polenta già insaporita in una pirofila rettangolare unta con un filo d’olio e livelliamola con una spatola oppure il dorso di un cucchiaio. Aspettiamo che sia intiepidita e tagliamola a fettine, dello spessore che più ci piace.

Teniamo la polenta da parte e prepariamo il resto degli ingredienti. Sbattiamo le uova intere in una ciotola aggiungendo il pecorino grattugiato al momento, un pizzico di sale e una generosa macinata di pepe.

Tagliamo a bastoncini la pancetta affumicata e mettiamola a rosolare in un padellino antiaderente, senza aggiungere né olio né burro. Basteranno pochi minuti, ma alla fine buttiamo via il grasso che la pancetta butta fuori.

Ora abbiamo tutto e possiamo comporre la polenta alla carbonara. Prendiamo la pirofila usata in precedenza, dopo averla lavata, e cominciamo a distribuire le fettine di polenta a strati, alternandole al mix di uova e parmigiano. Infine in cima mettiamo i bastoncini di pancetta insieme alle foglie di timo fresco.

Infiliamo la polenta alla carbonara in forno preriscaldato e cuociamola per 25 minuti a 180°. Infine spostiamola sotto il grill altri 5 minuti e spegniamo: è perfetta calda, ma anche a temperatura ambiente.