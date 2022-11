Che Re Carlo fosse un Re diverso rispetto agli altri che lo hanno preceduto era chiaro da tempo, nessuno però si sarebbe aspettato un gesto del genere da parte sua nei confronti del suo fedelissimo staff.

Re Carlo è salito al trono da pochi mesi (anche se non è ancora stato incoronato ufficialmente) e non si è fatto che pare di lui e della sua regina consorte Camilla. I due hanno attirato commenti di ogni tipo, tra cui quelli di chi li ha sempre sostenuti, chi è in dubbio sulla loro effettiva capacità di regnare su un territorio complesso come l’Inghilterra e chi proprio non li sopporta. Di recente alcune persone hanno anche lanciato uova contro di loro (senza però colpirli), un gesto che ha lasciato tutti senza parole ma che dimostra quanto sia profondo l’astio di alcuni verso i nuovi Re e Regina.

Nonostante questo, pare che qualcosa di buono re Carlo (che ha un legame speciale con i figli della Regina consorte Camilla) lo abbia fatto realmente. Il nuovo avrebbe compiuto un gesto eclatante nei confronti del suo staff che nessuno si sarebbe mai aspettato ma che è stato accolto molto positivamente anche da chi non ha mai creduto in lui.

Re Carlo, il gesto per il suo staff che commuove

Pare infatti che Re Carlo abbia deciso di aumentare lo stipendio dei lavoratori di Palazzo Reale per aiutarli a fare fronte all’inflazione che ha colpito duramente anche la Gran Bretagna.

Un gesto senza precedenti che ha scossi tutti (in senso positivo ovviamente). La somma conferita al suo staff in aggiunta allo stipendio mensile è di 600 sterline, ovvero stadi 700 euro. Pare inoltre che l’aumento di stipendio non graverà sulle tasche dei contribuenti inglesi, dal momento che sembra che il re prenderà i soldi direttamente dal suo stesso “portafoglio”.

Sembra inoltre che l’aumento sarà più alto per coloro che percepiscono uno stipendio più basso e più basso per chi percepisce uno stipendio alto. La “manovra” intende infatti supportare chi potrebbe essere più in difficoltà. Questa inaudita decisione basterà a far cambiare idea sul suo conto a chi lo ha sempre screditato? Nonostante la mossa “popolare” di certo i più scettici sulle reali capacità del nuovo sovrano continueranno ad avere dubbi su di lui. Forse occorreranno più decisioni come questa per convincere anche i detrattori più accaniti.

Intanto prosegue la guerra tra la royal family e i duchi di Sussex Harry e Meghan e in questo frangente Carlo ha fatto ben pochi passi avanti per riavvicinare il suo secondogenito (che ha fatto una rivelazione sconvolgente sul padre nel suo nuovo libro) a Palazzo Reale. Staremo a vedere se Carlo saprà portare a casa risultati interessanti anche da questo punto di vista in futuro…