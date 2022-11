Come sembrare subito più alta e magra con gli outfit delle influencer

Hanno vite da favola, sono sempre impeccabili ed anche quando sembrano trasandate nulla viene lasciato al caso. Le influencer conoscono i migliori trucchi per sembrare più alte e più magre! Copiamole in pochi step.

La più note tra loro hanno una più che buona forma fisica ma la media dell’altezza si aggira attorno ad un metro e sessantaquattro centimetri (fa eccezione Chiara Ferragni che ha misure da modella). La domanda che sorge quindi spontanea è come facciano a sembrare così slanciate sui social.

App a parte, fa molto l’outfit, scegliere i capi che ci stanno bene ed abbinarli nel modo giusto ci farà apparire immediatamente alte e magre anche quando ci sono rotondità in eccesso.

Cosa comprare e quali match creare per apparire più alte e magre come insegnano le influencer

Per un semplicissimo effetto ottico, mostrare una parte dell’addome grazie ai micro top ed indossare insieme un pantalone a vita alta (meglio se a palazzo) creerà un’armonia di linee e forme irresistibile.

Anche con un cappotto come quelli visti per uno stile romantico e femminile possiamo sembrare più slanciate. L’importante è il taglio perché, come si potrà verificare sulle loro pagine Instagram, optando per qualcosa di lungo ed oversize si raggiungerà subito il nostro obiettivo odierno. Va ricordato però che, sotto, sia i jeans che la maglia (un lupetto a collo alto e maniche lunghe andrà alla grande) dovranno necessariamente essere attillati.

Altro must sono le spalle scoperte. Un bustino – corpetto rigido modellerà il torace e farà risaltare la sensuale parte di schiena e collo, spesso sottovalutata. In caso di un fisico a mela però è meglio evitare ed orientarsi su qualcosa che copra le braccia.

La tuta intera con i pantaloni morbidi conferisce l’idea di una continuità di colore che allunga appunto, come una pennellata decisa su tela. I colori scuri, ovviamente, renderanno molto più semplice questo compito.

Gli accessori dovranno essere misurati, nel senso che sarebbe meglio averli di una grandezza direttamente proporzionale alla nostra altezza. Lungi dal suggerire le micro bag (carine, inutili e costose) ma specchiarsi è d’obbligo prima di procedere all’acquisto.

Con poche accortezze, e magari anche usando capi che abbiamo già nel guardaroba, l’effetto “wow” da parte delle amiche è garantito. Proviamo il prima possibile!

Silvia Zanchi