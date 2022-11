Micol Incorvaia, chi è: età, altezza, sorella Clizia e il legame con Edoardo Donnamaria

Conoscete Micol Incorvaia? La ex del concorrente del Grande Fratello Vip è la sorella minore di Clizia. Ecco cosa fa nella vita!

Conosciuta principalmente per essere la sorella minore di Clizia ed ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, il concorrente del Grande Fratello Vip. Micol ha 29 anni ed è un’influencer

Nata a Pordenone il 9 settembre 1993 sotto il segno zodiacale della vergine, Micol ha da poco compiuto i 29 anni. Purtroppo non si conoscono i dati di altezza e peso e della sua vita privata conosciamo ben poco.

Principalmente sappiamo che Micol Incorvaia ha intrapreso il percorso di influencer subito dopo aver compiuto gli studi ed è approdata per la prima volta in tutta la sua vita, in un programma televisivo solo nel 2022, con il Grande Fratello Vi condotto da Alfonso Signorini.

Cosa sappiamo della sua vita privata?

Micol Incorvaia, sorella di Clizia e attuale concorrente del GF VIP

Molto attiva sui social dove vanta una community di 50k follower, Micol ama condividere e raccontare con molta ironia la sua vita privata e lavorativa. Questo si evince anche dalla bio: “Grazie mamma, io però avevo solo chiesto di essere bionda, non serviva farmi anche svampita”.

Se i social sono il suo terreno fertile, allo stesso modo stiamo imparando a conoscere la ragazza in un’altra veste dentro la casa del Grande Fratello Vip. Casa che, qualche anno fa, ha ospitato la sorella Clizia di ben 13 anni più grande e che ha portato alla nascita dell’amore con Paolo Ciavarro (e poi di un figlio) dopo la fine della sua relazione con Francesco Sarcina.

Il rapporto tra sorelle è stato molto complesso. Proprio la differenza di età e il trasferimento di Clizia a Milano per lavoro non ha dato modo alle due di costruire una relazione solita. Tuttavia, dopo l’adolescenza di Micol si sono avvicinate.

Da un punto di vista lavorativo e di carriera la giovane è grande appassionata di moda e infatti dopo il diploma presso l’Istituto Europeo del Design a Milano ha cercato di portare avanti la sua passione vantando esperienze lavorative come designer e come assistente nello show-room di JIJIL e con Brunello Cucinelli.

Da un punto di vista della vita privata non si sa molto. Micol però ha avuto una frequentazione di qualche mese con Edoardo Donnamaria ed anche se adesso non stanno più insieme hanno comunque mantenuto un buon rapporto nel tempo. I due adesso si trovano entrambi dentro la casa più spiata d’Italia.