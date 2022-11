Micol e Clizia Incorvaia: sapete quanti anni di differenza hanno? Impressionante

By

Sapete quanti anni di differenza ci sono tra Micol e Clizia Incorvaia? La verità è impressionante: nessuno ci crede!

Micol Incorvaia è la sorella di Clizia Incorvaia che ha deciso di seguire le orme della compagna di Paolo Ciavarro accettando di partecipare, come concorrente, al Grande Fratello Vip 2022. Micol è entrata nella casa per creare una dinamica con Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi che, nella casa, stanno vivendo una storia d’amore. A legare Micol ad Edoardo Donnamaria, tuttavia, è un flirt che i due hanno avuto nel 2020 e che è finito poco dopo nel momento in cui i due si sono resi conto di essere incompatibili caratterialmente.

A causa della gelosia di Antonella, tra quest’ultima e Micol non sono mancati gli scontri. Superato tale momento, entrambe stanno provando ad avere un rapporto civile. A fare il tifo per Micol c’è la sorella Clizia. Le due sembra coetanee, ma la realtà è un’altra.

Micol e Clizia Incorvaia: la differenza d’età è grande, ma non si vede

Micol Incorvaia è nata il 9 settembre 1993. La vippona ha 29 anni ed è più piccola della sorella Clizia di esattamente 13 anni. Clizia, infatti, è nata il 10 ottobre 1980 e ha 42 anni. Una differenza d’età importante tra le sorelle Incorvaia che, tuttavia, non si nota affatto. Come si nota dalla foto qui in basso, Micol e clizia sembra che abbiano la stessa età. Difficile, infatti, credere che Micol abbia 29 anni e clizia 42.

Entrambe dimostrano un’età inferiore rispetto a quella anagrafica al punto che, durante la permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2022 dove ha conosciuto Paolo Ciavarro di cui si è innamorata e con cui ha avuto il figlio Gabriele, nessuno riusciva a credere che avesse davvero quasi quarant’anni.

L’eterea bellezza delle sorelle Incorvaia è merito della genetica. Entrambe devono ringraziare i genitori a cui sono legatissime. Nella casa di Cinecittà, inoltre, Micol ha raccontato di aver sofferto la mancanza della sorella quando era una bambina. Avendo tanti anni di differenza, le sorelle Incorvaia non sono riuscite a viversi scoprendosi ed instaurando il rapporto meraviglioso che hanno oggi quando lei si è trasferita a Milano dove viveva già Clizia.