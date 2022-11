Anticipazioni Una Vita: proposta di matrimonio e un trasferimento improvviso

Anticipazioni Una Vita. Le storie di Acacias stanno per giungere alla fine. Ecco cosa accadrà nelle puntate in onda dal 7 al 12 novembre 2022!

La serie TV “Una Vita” è ambientata agli inizi del XX secolo, racconta le vicende delle famiglie e del loro gruppo di domestiche del ricco quartiere di Acacias, situato in una città indefinita che verosimilmente possiamo considerare come Madrid.

Per chi si affaccia per la prima volta a questa soap iberica, possiamo dirvi che “Una Vita” racconta le vicende appassionanti delle famiglie De la Serna, Pasaman, Álvarez Hermoso, Hidalgo Palacios, Bacialupe, Quesada, Olmedo.

Raccontando come le loro storie e le loro famiglie si intrecciano con intrighi, passioni e conflitti nel ricco palazzo signorile nel quartiere di Acacias.

Una Vita, anticipazioni: il ritorno di Cayetana con la complicità di Gabriela

Dopo la pausa estive, Una Vita è tornata in onda su Canale 5 con le sue storie, intrighi e passioni raccontando gli ultimi sviluppi e avvenimenti che hanno interessato le famiglie di Acacias.

Stiamo per dire addio per sempre ad Una Vita e tutte le storyline stanno giungendo alla loro naturale conclusione, anche quella dei nuovi personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel corso dell’ultima stagione (dopo il salto temporale).

Nell’articolo di oggi ci concentreremo su tre coppie che si sono formate nel corso dell’ultima stagione di Una Vita. Stiamo parlando di Pascual Sacristan (Octavi Pujades) e Hortensia Rubio (Judith Fernandez), Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) e Dori Navarro (Leonor Martin) e quella di Lolita Casado (Rebeca Alemany) e Fidel Soria (Alejandro Siguenza).

Nelle ultime puntate la relazione tra Hortensia e Pascual sembrerà prendere una brutta piega nel momento in cui la sorella di Rosina (Sandra Marchena) si prenderà di coraggio e rivelerà all’uomo che la figlia Azucena (Judith Fernandez) è nata al di fuori dal matrimonio.

Una notizia che lo lascerà senza parole ma che subito dopo lo farà tornare sui suoi passi. Infatti ben presto l’uomo chiederà a Hortensia di diventare sua moglie. Una semplice richiesta che verrà accorta con molta felicità dalla donna.

Un’epilogo simile a quello di Felipe e Dori. Anche in questo caso l’infermiera accoglierà con un sì la proposta di matrimonio dell’avvocato. I due però dovranno fare i conti con alcune difficoltà legate alla distanza. Dori, deve trasferirsi a Ginevra dove ha vinto una borsa di studio. L’Alvarez Hermoso invece avrà ricevuto una proposta lavorativa in un altro luogo.

Tutto farà presagire la nascita di una relazione a distanza. In realtà l’Halvarez Hermoso stupirà tutti. Felipe comunicherà a Dori che intende trasferirsi a Ginevra insieme a lei, in modo tale da stare più vicino al figlioletto adottivo Tano.

Una sorte un po’ diversa per Lolita e Fidel. Dopo aver avuto il benestare dal suocero Ramon visto e considerato che sono passati cinque anni dalla morte del marito Antonito (Alvaro Quintana).

Lolita sembrerà prendere in considerazione l’idea di provare a conoscere più approfonditamente il Soria ma non prima di essere andata a Cabrahigo per far visita al figlio Moncho e averlo riportato ad Acacias. Lolita quindi vuole prendersi un po’ di tempo prima di fare una scelta.