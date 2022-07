Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro costretti a separarsi dai figli: “Facciamoci forza”

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati costretti e separarsi dai figli. Lo sfogo di lei ha spiazzato gli utenti della rete.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si trovavano a vivere un vero e proprio periodo d’oro, in quanto sono diventati genitori del piccolo Gabriele. Per lei è stato il secondogenito a venire alla luce, mentre per lui è stata la prima volta segnandolo verso un nuovo ruolo.

Purtroppo però nelle scorse ore qualcosa è cambiato e il loro equilibrio è stato distrutto. Ad annunciarlo è stata la modella sul suo profilo Instagram dopo che gli utenti della rete avevano notato qualcosa di strano in quanto non era solita aggiornarli come faceva di solito.

Così hanno iniziato a chiederle se tutto procedesse liscio e non è tardata ad arrivare la sua risposta dove ha spiegato che cosa stesse succedendo nella sua vita e in quella di Paolo.

Clizia e Paolo sono stati costretti a separarsi dai figli e il triste annuncio ha sconvolto gli utenti della rete, che non avrebbero mai immaginato un risvolto del genere per la coppia.

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si separano dai figli: il triste annuncio

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, che di recente hanno mandato in tilt gli utenti della rete con uno scatto mozzafiato, hanno comunicato che sono stati costretti a separarsi dai figli (Nina, la figlia di lei avuta con Francesco Sarcina, e Gabriele, il loro primo figlio insieme) in quanto sono risultati positivi al covid.

Per questo motivo la coppia non se l’è sentita di aggiornare i loro fedeli sostenitori in quanto non stanno vivendo un periodo facile da gestire. Soprattutto perchè sono stati costretti a vivere lontano dai loro figli perché in isolamento, in modo tale da poterli farli vivere in totale sicurezza fino a quando non si saranno negativizzati.

“Mi mancano i vostri sorrisi, mi mancate amori della mamma!” ha scritto lei nelle Instagram Stories, lasciandosi andare ad una triste confessione sul web, esternando tutto il dolore che prova nell’aversi dovuta separare dagli amori della sua vita.

“Siamo isolati poichè risultati positivi al Covid” ha poi aggiunto, rendendo maggiormente chiara la situazione. “Purtroppo siamo in tanti così, facciamoci forza” ha poi concluso, augurandosi che questo periodo possa concludersi il prima possibile e che possa tornare ad abbracciare i suoi figli.

Paolo e Clizia sono positivi al covid e non appena si saranno negativizzati correranno subito dalla loro famiglia che sono stati costretti a lasciare.