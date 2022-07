Il trucco si scioglie subito per il caldo? Ecco qualche segreto per te

Se il tuo trucco si scioglie continuamente in estate è normale, non preoccuparti: abbiamo qualche segreto da svelarti per fare in modo che questo non accada mai più.

Siamo in estate, sudiamo ripetutamente (ahinoi), andiamo al mare, facciamo millemila docce al giorno.

Questo potrebbe non aiutare il nostro trucco a restare impeccabile come quando lo abbiamo applicato.

E così siamo portate a pensare che bella stagione e make up perfetto siano parole che non possono stare nella stessa frase a prescindere. Ma se pensi questo sappi che ti sbagli di grosso: esistono regole che rendono i cosmetici a prova di estate.

La prima cosa che dobbiamo dirti però – e per alcune potrebbe essere un’ottima notizia, per altre un po’ meno – è che dovresti evitare di truccarti troppo per tutta l’estate, perché in primis potresti ottenere un antiestetico effetto lucido e poi potresti vedere la tua pelle arrossarsi a causa della combo make up – caldo.

Quindi prepariamoci a dire bye bye ai “mascheroni”, agli eccessivi trucchi occhi e a make up troppo elaborati, a cui daremo appuntamento in autunno.

Accogliamo invece un trucco meno sofisticati, basic, semplici e cerchiamo di capire come fare a non farlo sciogliere come neve al sole.

Se il trucco si scioglie fai questo

La prima cosa che dobbiamo capire se il nostro trucco si scoglie continuamente a causa del caldo è da quale base partire.

Sì, perché ci sono due diverse scuole di pensiero: c’è chi lascia il fondotinta nel cassetto almeno fino a settembre e chi, invece, continua ad usarlo soprattutto all’inizio dell’estate, quando cioè l’abbronzatura non è ancora dorata.

Quindi fondotinta o non fondotinta, questo è il dilemma. La soluzione è semplice e ci dimostra che ancora una volta in medio stat virtus: possiamo anche usarlo, ma a patto che scegliamo formule opacizzanti skin adapating molto leggere.

Queste, infatti, aderiscono perfettamente alla nostra pelle e rendono il nostro make up quanto più vicino possibile al nostro incarnato. Il risultato è un trucco naturale, semplice, compatto.

Quando però l’abbronzatura inizia ad incalzare, possiamo sostituirlo con un blush in crema, una terra compatta e un filo di rossetto, per un make up sun kissed.

Compreso come truccare la base, abbiamo un altro problema fondamentale da sconfiggere: l’effetto panda. Sì, perché quando trucchiamo gli occhi durante la bella stagione capita spessissimo che questi si sbavino per il caldo (a meno che non siano waterproof).

Come fare quindi? Evitando ombretti dai colori troppo accesi, preferendo il nude e comunque trucchi matt.

Dovremmo poi per tutta l’estate dire no all’eyeliner e sì alla matita – da applicare rigorosamente sia sulla palpebra inferiore che su quella superiore – perché questa definisce lo sguardo ma senza appesantirlo e rischia di “scivolare via” di meno.

Ovviamente poi in estate dovremmo anche comprendere la differenza tra il trucco giorno e quello notte.

Nel primo caso dovremmo truccarci davvero pochissimo, in modo omogeneo, scegliendo quindi colori molto chiari (anche nude) e magari osando solo con il rossetto.

Nel secondo, invece, dobbiamo innanzitutto puntare sul primer: questo, infatti, aiuta il nostro trucco a restare sul nostro viso più a lungo ed inoltre nasconde le imperfezioni e assorbe il sebo, evitando quindi il fastidioso effetto lucido.

Grazie a questo nostro alleato, il fondotinta apparirà immediatamente più compatto e resterà sul nostro viso esattamente così come lo abbiamo applicato per ore ed ore.

Il primer, infatti, grazie alle invisibili particelle riflettenti di cui si compone, riesce a coprire i nostri difetti e rende la nostra pelle luminosa e levigata.

Se vuoi sapere di più sul primer comunque ecco la nostra guida.

In ogni caso, se non prendi le dovute precauzioni e ti trucchi come hai sempre fatto, vedendo poi il tuo make up sbavarsi nell’arco della giornata, niente paura: abbiamo anche un’altra soluzione per te, che ti permetterà di salvarti in extremis.

Trattasi dello spray fissante. Questo in pratica serve proprio a rendere il tuo make a lunga tenuta anche quando in realtà non lo è. C’è un però: questo prodotto in genere contiene al suo interno dell’alcol che può creare dei problemi di secchezza alla pelle se usato troppo spesso. Ecco perché questi dovrebbero essere usati solo quando davvero servono e non tutti i giorni.

Se dovessimo comunque notare sbavature improvvise nel nostro trucco, possiamo sempre servirci di fazzoletti assorbenti, ricordandoci sempre di tamponare e non strofinare, per evitare di peggiorare la situazione.

Insomma appare abbastanza chiaro che truccarsi in estate non è poi tanto difficile come sembra, basta solo qualche accorgimento in più e potremo essere comunque impeccabili.