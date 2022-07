Ristruttura la casa scegliendo mura ecosostenibili: ci sono tanti vantaggi!

Una casa green comincia (anche) dalle mura ecosostenibili. Scopri cos’è e quali vantaggi offre la biomassa prodotta a partire dalla canapa.

Seppur scontato, a volte quando si parla di design ci si dedica a curar lo stile, dimenticando tutto ciò che concerne la struttura, come le mura. Anche queste ultime costituiscono parte dello stile che vuoi donare alla dimora dei tuoi sogni. Perché è nello scegliere i materiali in questione che poi si decide che impostazione dare agli spazi personali.

Si parte sempre dalle basi, e tra queste ci sono le mura di casa. Affermerai che è tutto molto scontato, in realtà ci sono delle informazioni che non conosci e che rivoluzioneranno il tuo modo di vedere le abitazioni.

Non avrai più bisogno di impianti elettrici ad occupare spazio prezioso, e dimentica costi di installazione di qualsiasi marchingegno: tutto si risolve al momento della costruzione. Non ci credi?

Design e funzionalità si uniscono, e la novità di cui ti parlerò oggi soddisferà appieno le tue aspettative. Sia per quanto riguarda l’estetica, che per avere quel risparmio energetico che tanto aspetti, unito ad uno spazio tranquillo che isola qualsiasi rumore.

Scopri i benefici della canapa, anche in questo caso il suo utilizzo è innovativo!

Mura ecosostenibili, solide e con stile? Ecco la soluzione perfetta!

Abbiamo accennato l’utilizzo della biomassa, ed è proprio questa la chicca segreta che permetterà alla tua abitazione di auto-riscaldarsi ed auto-isolarsi senza costi aggiuntivi, né tantomeno inquinare. Sembra qualcosa di impossibile, ma è la realtà del design innovativo.

Con biomassa si intende una sostanza che può avere origine animale, microbica o vegetale, utilizzata per fini energetici e non solo. In questo caso, viene sfruttata la fonte vegetale, la canapa che è una delle più importanti risorse in termini di sostenibilità energetica.

Questo perché la canapa è la pianta che produce più biomassa in assoluto, e la sua coltura è estremamente economica. Secondo gli studi delle bioedilizia, se unita alla calce dà origine ai bio-mattoni, i protagonisti dello stile di design di oggi.

Per la loro composizione hanno innumerevoli vantaggi. Infatti, oltre ad essere facilmente plasmabili ed adattabili allo stile che si preferisce, ci si può davvero sbizzarrire perché possono contribuire a creare sia un design moderno che classico, finisce per essere un materiale fuori dal comune.

Non solo riesce ad adattarsi a qualsiasi estetica, ma per la sua composizione e per effetto della biomassa, permette di avere una struttura ad alta efficienza energetica perché la canapa che assorbe grandi quantità di CO2. La calce mineralizza la canapa, la quale di conseguenza mantiene traspirabilità.

Questo processo garantisce più condizioni: calore, isolamento acustico, aria pulita e totale assenza di umidità, oltre che una struttura a basso consumo, perché non è necessario costruire impianti che soddisfino queste esigenze.

Soprattutto è un materiale che può essere riciclato: un bio-mattone se frantumato e rimescolato con acqua, può essere riutilizzato! Quindi, se stai cercando il tuo luogo ideale, inizia costruendo dalle basi la casa dei sogni. Se ti interessa una soluzione con giardini per interni e un ambiente sempre tranquillo scopri il Moss Trend, è un’altra valida soluzione.

Il design e la comodità ormai proseguono la stessa strada dell’ecosostenibilità.