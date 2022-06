I bellissimi (e innamoratissimi) Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si sono fatti immortalare in una foto davvero magica in cui ricordano in tutto e per tutto i due protagonisti del film cult Laguna blu degli anni 80. Ecco la foto in questione.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro non potrebbero essere più uniti e innamorati. Recentemente divenuti genitori del piccolo Gabriele, i due piccioncini sono tornati nella stessa località balneare (Lampedusa) dove erano già andati l’hanno scorso da non-genitori, lasciandosi fotografare in una posa davvero accattivante nell’acqua cristallina.

“Gabriele è stato concepito qui: siamo venuti nella stessa data, sulla stessa spiaggia, abbiamo guardato lo stesso mare, abbiamo anche scelto lo stesso albergo” ha dichiarato Clizia. I due neo genitori stanno vivendo un periodo davvero magico delle loro vite e non potrebbero essere più felici e soddisfatti 8alla faccia di tutti i soliti haters!) Ecco la foto che ha subito fatto boom di like su Twitter!

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro: la foto al mare ricorda il film “Laguna Blu”

Giunti a Lampedusa, terra molto amata soprattutto da Clizia, la Incorvaia e Ciavarro si sono lasciati fotografare in coppia seduti nelle acque basse e cristalline della località balneare siciliana: Lampedusa.

La foto ricorda in tutto e per tutto i due celebri protagonisti del film cult anni 80 Laguna blu. Nella foto, Clizia e Paolo non potrebbero apparire più uniti e innamorati. La stessa Clizia ha ammesso che anche dopo la nascita di Gabriele la loro forte unione non ha subito modifiche. Anzi, la passione tra di loro sembra ancora più forte. “Se ti viene una voglia matta, tocca aspettare e l’attesa rafforza il desiderio” ha detto lei (che ha di recente rivelato cosa l’ha fatta innamorare di Paolo). “Non vedevo l’ora che crescesse la pancia e di mese in mese la vedevo sempre più bella. Poi quando sono entrato in sala parto, quando l’ho vista, mi sembrava un raggio di sole…”. Queste le tenere parole di Paolo, innamoratissimo della sua compagna. Ciavarro e Incorvaia (mamma sempre super sensuale) si stanno quindi preparando per passare il resto della loro vita insieme. Che si prospetta, si può tranquillamente dire, una era favola a lieto fine. Insomma, le cose tra i due non potrebbero andare meglio e noi non possiamo che fare altro che augurare il meglio alla loro bellissima famiglia!