Gli errori da non commettere per indossare un tailleur ad una cerimonia

Se vuoi indossare un tailleur per andare ad una cerimonia, sappi che la tua è un’ottima idea, ma occhio a non commettere questi errori quando lo fai.

Chi ha detto che per andare ad una cerimonia non possiamo indossare un tailleur?

Comodo, pratico, adatto soprattutto a chi non ama mostrare le gambe e preferisce i pantaloni alla gonna, il tailleur è la tipica alternativa chic al “solito” abito per andare ad un matrimonio, una comunione, oppure un battesimo ed essere eleganti.

Che sia colorato, monocolore, con stampe, il tailleur può diventare il nostro alleato per affrontare le cerimonie (anche estive) e ci renderà ricercate, glamour, sofisticate.

Con questo outfit di sicuro non saremo mai banali, ma anzi saremo originali e raffinatissime. E che non si dica che non sia femminile, perché lo è eccome, basta saperlo indossare nella sua declinazione giusta.

Come fare? Occhio a non commettere questi errori quando indossa il tailleur ad una cerimonia.

Ecco quali errori non dovresti commettere se indossi il tailleur ad una cerimonia

L’errore più comune è credere di poter indossare il tailleur allo stesso modo di giorno e di sera: non c’è nulla di più sbagliato.

Stiamo pur sempre andando ad una cerimonia e che sia questa un matrimonio, un battesimo, una comunione richiede comunque eleganza. Ma in modo diverso in base al momento della giornata.

Di giorno, infatti, dovremmo optare per un colore acceso, soprattutto in estate. Sì quindi a fucsia, arancione, giallo e chi più ne ha più ne metta.

Occhio anche ai tessuti: per andare ad una cerimonia sarebbe preferibile sceglierne alcuni che siano già eleganti per natura, come il velluto (ovviamente non nella bella stagione, si intende).

E per quanto riguarda il taglio? Dipende tutto dall’allure che vuoi ottenere. Puoi scegliere pantaloni a sigaretta e blazer femminili, se ami le aderenze, ma anche una giacca oversize (di taglio maschile) ed un pantalone palazzo, se invece vuoi un look più comodo. A te la scelta.

In ogni caso, il tutto dovrebbe essere abbinato ad accessori non eccessivamente appariscenti.

E di sera come si indossa il tailleur ad una cerimonia? Nella loro versione più sofisticata ovviamente.

L’ideala sarebbe scegliere una giacca strutturata con un pantalone morbido (magari un pantalone palazzo).

Punta su colori scuri (ma non total black, che soprattutto ai matrimoni è severamente vietato) e sarai più che elegante.

Puoi anche optare per un blazer con dettagli preziosi – come strass, paillettes, bottoni gioiello – che renderanno il tuo outfit più originale.

In alternativa, se non ami i luccichii, potresti anche propendere per una nuance pastello, oppure puntare sulle stampe colorate.

Il secondo errore comune che molte donne commettono quando indossano un tailleur per andare ad una cerimonia è indossare un sottogiacca sbagliato.

Cosa scegliere per essere al top? Una blusa ad esempio, che renderà il tuo stile elegante, sofisticato e non banale. Magari potresti sceglierne una con rouches davanti, che ti renderà ancora più originale.

In alternativa, potresti scegliere un corsetto con ricami (ma anche con pizzo, oppure lievi trasparenze, tanto ci sarà la giacca sopra che le coprirà) e sarai in questo modo estremamente sexy.

Anche un top monospalla potrebbe fare al caso tuo: è elegante, femminile, sensuale al punto giusto.

L’ultimo errore che molte donne commettono quando indossano un tailleur ad una cerimonia riguarda le scarpe, croce e delizia di tutto il popolo femminile.

Sì, perché ci troviamo continuamente davanti al dilemma: meglio essere sexy ed osare di più, oppure trovare delle calzature comode e pratiche?

Questa domanda quando andiamo ad una cerimonia diventa ancora più complessa, perché dovremmo anche ricordarci sempre di restare sobrie quanto più possibile.

Quindi per cosa optare? Per dei sandali gioiello con tacco (anche midi), ad esempio, che soprattutto quest’anno sono più che in voga e che ci consentono di essere sempre chic. Allo stesso modo anche delle mules gioiello saranno perfette.

Chi ama la comodità – e, soprattutto, se non devi andare ad una cerimonia in estate – può anche scegliere delle stringate lucide flat oppure con un po’ di tacco.

Oppure un’altra alternativa potrebbero essere delle décolleté gioiello, molto femminili, oppure delle scarpe con plateau e laccetto alla caviglia, adatte soprattutto per chi ama la comodità.

Comunque adesso che sappiamo che indossare un tailleur per andare ad una cerimonia non solo è possibile, ma è anche un’ottima scelta, sappiamo come orientare il nostro shopping quando riceveremo un nuovo invito.