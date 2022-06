Quarto figlio per l’influencer in cinque anni di matrimonio: il dolce annuncio

Cinque anni di matrimonio e quarto figlio in arrivo: la famosa, amatissima e bellissima influencer, mamma di tre maschi, lo annuncia così.

Quarto figlio in arrivo per una delle influencer più belle, amate e seguite in Italia. Già mamma di tre maschietti, ha annunciato di essere nuovamente in dolce attesa. Una notizia che era nell’aria e che è stata confermata dopo i festeggiamenti per l’anniversario di matrimonio. Lo scorso 17 giugno, infatti, ha festeggiato cinque anni di matrimonio e, nello stesso giorno, è stato celebrato il Battesimo dei suoi tre bambini.

Dopo i festeggiamenti, la decisione di annunciare la quarta gravidanza condividendo con i suoi followers l’immensa felicità per l’arrivo imminente del quarto figlio.

Cinque anni di matrimonio e quattro figli: l’influencer Alice Campello e Alvaro Morata lo annunciano così

La coppia in attesa del quarto figlio è quella formata da Alice Campello e Alvaro Morata. L’influencer e il calciatore si sono sposati il 17 giugno 2017 e, dalla loro unione, sono nati i due gemelli, Leonardo e Alessandro nati il 29 luglio del 2018, e il piccolo Edoardo nato il 29 settembre di due anni dopo. Tra qualche mese, la famiglia si allargherà ancora con l’arrivo del quarto figlio.

Alice Campello che, con i suoi outfit sempre eleganti incanta tutto i followers, ha scelto la foto che vedete qui in alto in cui i suoi tre bambini baciano dolcemente il pancino. Secondo i ben informati, come riporta il Corriere della Sera, dopo tre maschietti, per la Campello e Alvaro Morata potrebbe essere in arrivo una bambina. Della quarta gravidanza della Campello, tuttavia, ci sono ancora pochi dettagli. Non si conosce, infatti, la data presunta del parto.

Tanti i messaggi di auguri sotto la foto della moglie di Morata. “Auguri tesoro, vi meritate tutto il bene del mondo”, scrive Beatrice Valli, mamma di tre bambini e che ha da poco coronato il suo sogno d’amore sposando il compagno Marco Fantini presentando anche il padre ai fan.