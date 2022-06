La moda mare 2022 sarà sorprendente! Ma occhio a questi errori di stile

La moda mare per l’estate 2022 sarà ricca di dettagli, colori, tessuti lavorati e fantasie. In una sola parola: sorprendente! Per moda mare, però, non si intende solo l’outfit da spiaggia, ma anche da città. Occhio a non commettere questi errori di stile!

La moda mare ha preso il sopravvento e ad oggi indossare in città un abito mini, con sandalo flat e borsa in paglia significa seguire le tendenze! Ma quando le mode si intrecciano tra loro l’errore di stile è sempre in agguato, e noi dobbiamo fare di tutto per evitarlo!

Sfogliamo i magazines di moda e scrolliamo le pagine dei social media e vediamo che per l’estate 2022 gli outfit che più sono di tendenza riguardano abiti mini floreali, chemisier in lino, top o canottiere crop, sandali flat e borse in paglia colorate.

Il che ci ha lasciate un po’ perplesse a inizio stagione, perché eravamo solite realizzare questi look in vacanza al mare per la passeggiata sul lungomare, oppure per l’aperitivo a bordo piscina con le amiche. Ma non ci siamo demoralizzate: ci siamo recate nel nostro negozio di abbigliamento preferito e ci siamo munite di tutto il necessario per essere al passo con le tendenze.

Ma una volta arrivate al momento di indossare il look ci siamo guardate allo specchio e abbiamo avuto la sensazione che qualcosa nel nostro outfit non funzionasse.

Esatto, perché il nostro look era letteralmente troppo da mare!

È vero che la moda mare ha preso il sopravvento ed è quindi di tendenza indossare look una volta da spiaggia anche in città, ma dobbiamo stare attente a non inciampare nell’errore di stile! Dobbiamo sempre tenere a mente il luogo in cui dobbiamo andare, l’orario e la circostanza, prima di realizzare un look. Solo in questo modo saremo sempre al top.

Ma nessuna paura, perché oggi ci siamo noi di CheDonna ad aiutarvi a trovare la soluzione stilistica! Quindi bando alle ciance e via alla guida di stile!

La moda mare in città come si realizza? Contaminando sempre ogni look!

Per prima cosa dobbiamo sempre tenere a mente qual è il nostro personale stile d’abbigliamento. Perché non c’è cosa peggiore di indossare abiti che non rispecchiano la nostra personalità. Seconda cosa? Divertitevi con il fashion, evitando gli errori di stile peggiori!

Vediamo insieme come realizzare dei look in perfetto stile moda mare in base alle situazioni in città:

giornata in ufficio: anche se non avete l’obbligo di indossare la divisa, qualunque sia il vostro impiego dovete sempre tenere a mente che nei luoghi di lavoro non si possono indossare look troppo sportivi. Bisogna sempre trovare una giusta via di mezzo. Per portare la moda mare sul lavoro potete realizzare un outfit partendo dal vostro jeans preferito, possibilmente dritto in gamba con zampa larga finale. Da abbinare ad una scarpa con il tacco basso, come un sandalo stringato o un sabot. Poi chiudete il tutto con una camicia in lino bianca oversize e una borsa in paglia. Casual ma perfetta per il lavoro e l’aperitivo con le colleghe in centro a fine giornata.

Adesso conosciamo tutti i segreti fashion per creare dei look in perfetto stile moda mare anche in città! Sarete al top in ogni occasione!