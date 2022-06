Clizia Incorvaia, mamma super sensuale senza reggiseno: web in tilt

La bellissima Clizia Incorvaia si mostra in tutto il suo splendore post-gravidanza, questa volta manda il web in tilt con un topless da capogiro.

Lei è uno dei personaggi più seguiti in Italia, la bellissima Clizia Incorvaia scatena sempre tantissima curiosità attorno a sé. Modella e fashion blogger, il suo nome è diventato noto in passato anche per il matrimonio con il leader della band Le Vibrazioni, il cantante Francesco Sarcina. La cronaca rosa è sempre stata interessata a lei, anche perché all’inizio del 2019 è venuto fuori un gossip su un suo presunto tradimento.

Pareva infatti che la Incorvaia avesse avuto un flirt con l’attore Riccardo Scamarcio, che ha portato poi alla separazione definitiva. Nel mondo della tv abbiamo avuto modo di vederla proprio con Sarcina durante l’edizione 2016 di Pechino Express, ma i riflettori su di lei si sono accesi nuovamente nel 2020, quando Clizia partecipa come concorrente del GF Vip.

Ed è stato proprio tra i muri della casa più spiata d’Italia che la vita dell’influencer è cambiata ancora una volta radicalmente. All’interno del reality la Incorvaia ha conosciuto Paolo Ciavarro e tra una coccola e un bacio, la coppia è diventata sempre più affiatata finendo per innamorarsi sotto gli occhi delle telecamere. Poi il momento più bello, la seconda maternità.

Fisico da urlo in topless per la compagna di Paolo Ciavarro, maternità e bellezza

Clizia Incorvaia era già mamma di Nina, nata proprio dal matrimonio con Francesco Sarcina. Ma lo scorso febbraio 2022 ha vissuto nuovamente l’emozione della maternità, con la nascita del piccolo Gabriele. Coppia amatissima sul web, lei e Ciavarro hanno sempre condiviso sui social i loro momenti più belli, arricchendo le pagine Instagram con foto e storie di vita privata.

A differenza di questa vip che ha scatenato una bufera per le sue dichiarazioni sul peso in gravidanza, Clizia ha sempre raccontato con naturalezza e sincerità tutti gli aspetti del suo percorso. Proprio lo scorso aprile sul suo profilo ha condiviso una serie di foto che mostravano i suoi progressi nel riprendere la forma dopo il parto, scrivendo: “So di certo che non ho recuperato appieno la mia vecchia forma, sono più morbida…mi sto allenando e spero di poter essere costante. Ma se così non sarà non me ne farò una colpa, il mio corpo è stato impegnato nella cosa più bella e magica, dar una vita“.

Ed eccola qui oggi, che si mostra in tutto il suo splendore con un aspetto favoloso (a prescindere dai kili) con il piccolo Gabriele in braccio, in topless senza reggiseno. La Incorvaia è la dimostrazione perfetta che si può essere mamme senza mai perdere la propria sensualità, dettata anche dall’accettazione di come si è.