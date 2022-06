Belen Rodriguez sembra stia per dare una svolta importante alla sua carriera. Ecco la decisione che ha lasciato i fan senza fiato.

News importanti sul futuro televisivo di Belen Rodriguez. L’avvenente showgirl sarebbe in procinto di dare una svolta decisiva alla sua lunga carriera in Mediaset, e nessuno si sarebbe mai aspettato un cambio di rotta così clamoroso. La showgirl, dopotutto, ha davvero dato tutto quello che poteva dare in questi anni sulle reti Mediaset e per lei sembra giunta l’ora di spingersi oltre i classici programmi di intrattenimento della TV generalista. Ecco dove rivedremo l’amatissima conduttrice.

Aria di novità per Belen Rodriguez (che ha di recente lanciato la sua nuova linea di abbigliamento). Sembra che la conduttrice e showgirl argentina voglia dare una svolta eclatante alla sua carriera in TV, e tra i suoi progetti c’è un’idea che ha letteralmente scioccato i fan. D’altronde nel corso degli anni Belen ha sempre dato prova di saper fare diverse cose piuttosto bene: sa infatti cantare, ballare e condurre con estremo magnetismo. Proprio questo suo naturale carisma scenico, sembra essere stata notata da un’emittente tv molto nota e importante, che la vorrebbe scritturare per un suo nuovo progetto. Ecco di quale emittente stiamo parlando.

Belen Rodriguez pensa a una svolta nella sua carriera: ecco dove la rivedremo

Secondo il sito Dagospia, Belen sarebbe in procinto di iniziare una collaborazione con Discovery, emittente di prestigio che da tempo avrebbe messo gli occhi sull’avvenente showgirl.

Dagospia specifica però che non ci sono notizie certe per il momento, e che non si conoscono ancora i dettagli di questa presunta nuova collaborazione tra la Rodriguez (sempre più innamorata dell’unico, vero uomo della sua vita) e Discovery. Quel che sembra certo, però, è che Belen non dirà addio per sempre a Mediaset, almeno per il momento. La sua sarà più che altro un’occhiatina, una piccola visita a un’altra emittente che potrebbe incuriosirla parecchio. E chissà, magari un giorno questo addio a Mediaset avverrà davvero. Per il momento, non possiamo fare altro che aspettare ulteriori aggiornamenti da parte della showgirl o della stessa Discovery. Certo, programmi come Tu si que vales e Le Iene sentiranno molto la mancanza della simpatica quanto bellissima showgirl argentina…