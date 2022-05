Belen Rodriguez non si nasconde più: la dedica conquista tutti

Belen Rodriguez sorprende i follower sui social, questa volta il suo post è una dedica e conquista il cuore di tutti. Ecco per chi è.

Belen Rodriguez continua ad attirare la nostra curiosità come non mai. La conduttrice de Le Iene sta vivendo un momento idilliaco da tutti i punti di vista. Seppur negli ultimi giorni siano trapelati una serie di gossip televisivi che lasciano intendere che la showgirl sarà sostituita il prossimo anno, intanto la vediamo più splendida che mai.

Pare infatti che la sua conduzione a Le Iene non abbia spiccato e i telespettatori non la vedano adatta al ruolo, ma lei continua ad andare avanti a testa alta come sempre. Belen ha riempito per mesi le pagine dei rotocalchi rosa perché, diciamoci la verità, quello che ci interessa forse di più è la sua situazione amorosa. Le notizie si sono sprecate saltando da una paparazzata all’altra cercando di ottenere un’ufficializzazione del ritorno di fiamma con Stefano De Martino.

Loro due sono una coppia che ci fa sognare e per questo vorremmo sapere a tutti i costi che il loro amore, dopo strade diverse, è tornato a infiammare i loro cuori. Entrambi però, sembrano voler ancora tener privata la situazione. Nelle ultime ore sono comparse nelle storie Instagram di entrambe delle location molto simili, che non lasciano dubbi sul fatto che siano insieme. Un prato verde, massaggi olistici e la compagnia del piccolo Santiago, ognuno però sulla sua pagina. Belen, con sorpresa di tutti, ha scelto da poco di condividere sul suo profilo una foto bellissima che ha sciolto il cuore dei follower e il protagonista è proprio un “uomo” della sua vita. Ma di chi si tratta?

“Vita Mia”, la foto di Belen è proprio per lui: l’amore più grande è Santiago

Nelle ultime ore dunque, pare che Belen Rodriguez si stia godendo una bella vacanza familiare con massaggi annessi insieme all’ex marito Stefano De Martino con cui sembra essere rimasto tutto come prima. Sul suo profilo Instagram però è comparsa una dolcissima foto che vede protagonista il vero uomo della sua vita: il piccolo Santiago. Sempre più bello e cresciuto, il figlio dei due personaggi televisivi si trova seduto in macchina.

Anche lui, da quanto si comprende dalle stories, ha fatto compagnia ai genitori durante la loro fuga di relax, anche se nulla di ufficiale viene dichiarato tramite i tag. La dedica di oggi dunque è quella di una mamma innamorata del suo piccolo, che scrive nella descrizione: “VITA MIA“. Il post scatena subito la tenerezza dei fan, che apprezzano il dolcissimo gesto lasciandosi andare in tantissimi commenti. C’è qualcuno che scrive: “Bellissimo Santi, identico a Stefano!“, mentre qualcun altro apprezza il suo lato materno commentando, “Il tempo che passi a giocare con i tuoi figli non è mai tempo sprecato“.