Indossa i tuoi gusti di gelato preferiti con queste idee di tendenza

Arrivate alla fine di giugno possiamo dire che potrebbe essere troppo tardi anche per una dieta d’urto. Con il caldo afoso, poi, è normale aver voglia di un fresco gelato ma se si vuol dimagrire ci sono altri modi per gustarne uno, come ad esempio indossarlo.

Outfit freschi, colorati, coordinati come i gusti del gelato che prendiamo sempre. Chi preferisce limone e fragola opterà per il bianco ed il rosa del frutto, le patite del nocciola – pistacchio (sì, tutto l’anno) agiranno di beige e verde chiaro, da non confondere con il color menta, molto in voga la scorsa estate, e così via.

Scegliere di “mettersi addosso i gusti del gelato” non solo ci risparmia un sacco di calorie ma regalerà una sferzata di giovane energia. Vediamo le idee più gettonate del momento.

Cioccolato, vaniglia o variegato all’amarena? Ecco come vestirsi di gelato in estate

Un bel blazer rosa fragola come quello di Jacquemus (scontato del 30% su My Theresa a 423 euro) ha un taglio sartoriale basic, e spalline imbottite oversize, andrebbe portato con una t-shirt girocollo bianca e shorts ton sur ton.

Per uscire dai conformismi più scontati ci si può ricoprire di cioccolato a patto di essere almeno un po’ abbronzate. Come sappiamo, il marrone è un colore che invecchia quindi una chioma sana, poco make-up ed accessori sobri dorati aiuteranno nel donare una sensazione di eleganza senza tempo. Creato da Rare London, il vestito corto in raso arricciato sui fianchi e con collo stretto è da esibire la sera con sandali dal tacco alto a listini sottili. Il prezzo è di 81,99 euro.

Il gusto puffo è ormai passato di moda ma l’abito a frange blu con dettagli turchesi di Asos Design lo richiama alla mente. Dettagli cut out, accollato ma con spalline finissime e metà schiena scoperta, fa brillare grazie alle perline ricamate sulla fascia centrale. Costa 136,99 euro sul sito ufficiale. I sandali con cristalli sono il match più indicato.

Ovviamente l‘idea dei gelati vale anche per i costumi interi e due pezzi. Il modello di Zeybra (8o euro) riporta sulla stampa di base nera i classici coni con svariate combinazioni, come a dire che per ognuna di noi c’è la soluzione giusta. Così, anche nella vita, con decisione, allegria e consapevolezza otterremo tutti i gusti che desideriamo.

Silvia Zanchi