Pochi giorni fa si è diffusa la notizia dell’imminente matrimonio tra la sorella di Belen Rodriguez, Cecilia, e il fidanzato storico, Ignazio Moser. A voler dire la sua è stata Belen che ha dato un consiglio importante ai futuri sposi…

Di certo Belen ha molta più esperienza in fato di relazioni sentimentali rispetto alla sorella minore Cecilia. La showgirl ha quindi tenuto a dare un consiglio a Cecilia e al suo futuro marito Ignazio sulla vita coniugale che ha subito attirato l’attenzione dei fan. Dopotutto, a Belen sta molto a cuore, ovviamente, la felicità di sua sorella.

Oltre alle doverose congratulazioni, Belen ha voluto precisare il fatto che le piacerebbe essere lei la testimone di nozze di sua sorella. In particolare, vorrebbe “lanciare petali” agli sposi dopo la loro unione in chiesa. E ha aggiunto un dettaglio interessante che molti di voi condivideranno…

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sposano, il consiglio di Belen sul giorno delle nozze

Belen ha consigliato infatti alla sorella Cecilia (che molti sostengono abbia fatto ricorso alla chirurgia estetica) di non sposarsi a luglio “che si crepa”, ma di fissare la data un altro mese, in modo da potersi godere appieno il momento senza l’eccessiva calura estiva.

“Auguri ragazzi! Sono tanto felice per voi!”, ha scritto la showgirl su Instagram. “Evitate di farlo a luglio che si crepa. Voglio essere la testimone e lanciare petali”. Insomma, un consiglio con cui molti saranno d’accordo, dato il caldo insopportabile che ogni anno colpisce l’Italia nel mese di luglio.

Cecilia ha ricevuto la proposta di nozze da parte di Ignazio durante un soggiorno romantico dei due in un hotel lussuoso in Alto Adige. Moser ha poi voluto immortalare il momento pubblicando su Instagram un video (quello poi commentato da Belen) del momento della proposta con sotto la didascalia: “E…ha detto di si! Non vedo l’ora di viverti per tutta la vita”.

In una vecchia intervista Moser aveva ammesso il profondo amore che già allora provava per la bella sorellina di Belen (un tempo fidanzata con Francesco Monte) e aveva dichiarato fermamente di avere “occhi solo per lei” e di fregarsene del giudizio degli altri. “La gente vuole il reality”; aveva detto il ragazzo, aggiungendo che spesso il popolo del web aspetta solo l’occasione buona per lamentarsi e giudicare.