Pulizie ecologiche, disinfetta il tuo soggiorno con questi ingredienti

Disinfettare la casa per metodi naturali è possibile eccome ed anzi è consigliato: in questo modo risparmieremo soldi e potremo anche contribuire alla salvaguardia del Pianeta. Come si fa? Ecco alcuni rimedi infallibili.

Tenere pulita tutta la casa, comprese le zone più difficili da raggiungere, è un dovere: questo infatti è un modo per tenere al riparo da germi e batteri tutta la famiglia.

Sappiamo, infatti, che questi si possono nascondere davvero ovunque: in cucina, in bagno, all’interno degli elettrodomestici e così via.

Certo è che usare sempre e solo detersivi potrebbe equivalere a spendere grosse cifre inutilmente, dal momento che esistono delle validissime alternative naturali ed economiche, che ci permetteranno quindi al contempo di risparmiare e di rispettare anche il Pianeta.

Quali sono? Ecco una lista dei metodi naturali per disinfettare tutta la casa.

Ecco come disinfettare la casa usando metodi naturali

Per capire come pulire la casa utilizzando solo metodi naturali, dobbiamo precisare che dovremmo innanzitutto fare una differenza tra ogni stanza, almeno tra quelle più “frequentate”.

Partiamo subito dalla cucina: è indispensabile che qui non si nascondano germi e batteri, dal momento che questo è il luogo in cui prepariamo tutto ciò che ingeriamo.

Se gli ambienti sono sporchi si potrebbero contaminare anche pentole, piatti, posate che a loro volta potrebbero poi potrebbero contaminare il cibo di cui ci nutriamo. Per ovvi motivi dovremmo evitare che questo accada.

Come fare? Innanzitutto occhio alla detersione della lavastoviglie: chi è solito usare questo metodo per lavare tutti gli utensili sa che deve essere pulita al 100% per poter assolvere al suo compito di disinfettare ciò che contiene.

Perché ciò avvenga possiamo usare il sale marino, che andrà a sostituire l’apposito sale da lavastoviglie.

Allo stesso modo, al posto di usare il brillantante possiamo usare mezzo cucchiaio di succo di limone da inserire nell’apposita vaschetta e fare un lavaggio a vuoto almeno una volta al mese per essere sicurissime che in questo modo la lavastoviglie sia sempre disinfettata.

Volendo puoi aggiungere anche un litro di aceto di vino rosso, che elimina anche tutto il calcare che inevitabilmente si forma a lungo andare.

Dobbiamo poi capire anche come pulire il lavabo: possiamo disinfettarlo usando due cucchiai di argilla verde ventilata, un cucchiaio di bicarbonato e 20 gocce di olio essenziale di cannella.

Come fare? Basta mischiare tutti gli ingredienti, metterne un po’ su una spugna umida e strofinare i piani da lavoro.

Questo già da solo riuscirà ad eliminare qualsiasi traccia di sporco, anche le macchie incrostate. Qualora dovessi preparare una grande quantità di prodotto, niente paura: la potrai conservare in un vasetto di vetro chiuso.

Anche il frigorifero deve essere sempre pulito e profumato, soprattutto alla luce del fatto che contiene i nostri cibi. Perché lo sia possiamo prendere una ciotolina e riempirla di argilla verde aggiungendo quattro gocce di olio essenziale di salvia. Questo fungerà da assorbente, quindi eliminerà i cattivi odori e lo sporco.

In alternativa, possiamo usare anche un po’ di polvere di caffè oppure dei chicchi: il risultato sarà pressoché lo stesso.

Almeno una volta alla settimana poi sarebbe bene prendere una spugna e mettervi sopra un po’ di aceto aromatizzato con almeno cinque gocce di olio essenziale di limone e passarla all’interno del nostro elettrodomestico per poterlo disinfettare per bene.

Passiamo poi al soggiorno: anche questa è una zona in cui verosimilmente trascorriamo gran parte del nostro tempo.

Sappiamo che uno dei posti in cui si annidano gran parte dei germi e dei batteri (insieme anche ad una grande quantità di polvere) sono i tappeti. Per pulirli alla perfezione dobbiamo cospargerli di bicarbonato e lasciarlo agire per almeno 24 ore per poi eliminarne i residui con l’aspirapolvere per essere sicuri che non ne restino tracce antiestetiche.

Se preferisci potresti anche preparare un composto servendoti di due tazze di bicarbonato, mezza di sapone in scaglie, una ventina di gocce di olio essenziale di lavanda e 9 di alloro. Ti basterà cospargere un po’ di questa miscela sul tappeto e risciacquare passando sopra un panno imbevuto di acqua calda.

Per pulire poi gli schermi (della tv, del pc, del tablet) potresti prendere dell’acqua mischiata all’aceto, immergervi dentro uno strofinaccio morbido e passarlo poi sulle superfici.

Anche i divani dovranno essere ben disinfettati. Come puoi fare perché ciò avvenga? Passa uno strofinaccio morbido imbevuto nell’essenza di cedro, oppure in un composto formato da mezzo bicchiere di succo di limone, un litro di acqua e un cucchiaio di bicarbonato.

In entrambi i casi passa lo straccio sul divano, lascia agire per qualche secondo e poi asciuga tutto bene.

Allo stesso modo, se vuoi pulire le tende, lavale con aceto e sapone di Marsiglia: saranno così inoltre profumatissime.

Ovviamente una zona da non trascurare è l’ingresso. Innanzitutto abbi cura di pulire benissimo lo zerbino, considerando che se entri in casa con le scarpe piene di germi e batteri questi poi finiranno praticamente ovunque.

Quindi una cosa da fare periodicamente sarà cospargere lo zerbino con un po’ di bicarbonato, lasciarlo così per almeno tre ore e poi rimuoverla sempre con l’aspirapolvere, come accadeva per i tappeti.

In modo analogo, anche la maniglia della porta di ingresso gioca un ruolo fondamentale: quando entriamo in casa, infatti, portiamo con noi tutti i germi e batteri con cui siamo venute a contatto fuori, quindi anche questa dovrebbe essere sempre disinfettata benissimo.

Per farlo potresti creare una soluzione con acqua calda, sapone di Marsiglia e almeno cinque gocce di Tea Tree oil, immergervi dentro un panno e passarlo poi sulla maniglia.

Anche i pavimenti all’ingresso dovranno essere sempre lindi e pinti, considerando che è una delle zone più “calpestate” della casa. Potresti quindi prendere un secchio e riempirlo con dell’acqua calda, mezzo cucchiaio di detergente bio per i piatti e dieci gocce di olio essenziale di chiodi di garofano. Non solo il pavimento sarà pulitissimo, ma sarà anche profumato come non mai.

In ogni caso, adesso abbiamo finalmente compreso che possiamo disinfettare tutte le zone della casa con rimedi naturali: in questo modo faremo un favore a noi stessi e al Pianeta.