Cecilia Rodriguez e Francesco Monte erano una coppia apparentemente solida e felice: cosa successe nel 2018, quando Cecilia lasciò Francesco in diretta TV nazionale? Tutta la verità.

Quando Cecilia era entrata nella casa del Grande Fratello VIP 2, in coppia con il fratello Jeremias, Francesco Monte era rimasto ad attenderla.

L’ex tronista di Maria De Filippi e la sorella minore di Belen Rodriguez facevano coppia da diverso tempo e davano l’idea di essere una coppia solida e affiatata. Nessuno si aspettava che, nel giro di pochissime settimane dall’inizio di quell’edizione del reality, Francesco Monte sarebbe stato lasciato in diretta televisiva scatenando un attacco mediatico di enormi dimensioni nei confronti di Cecilia.

Nella casa Cecilia Rodriguez aveva conosciuto Ignazio Moser, figlio Latin Lover e piuttosto scapestrato del ben più famoso ciclista Francesco. Dal momento che Cecilia avrebbe cominciato una relazione con Ignazio appena dopo la fine della storia con Monte, molti la accusarono di essere stata assolutamente scorretta e incolparono Ignazio di essersi “messo in mezzo” tra due persone innamorate.

Le cose secondo Cecilia non andarono affatto così: la minore delle sorelle Rodriguez lo sostenne fin da subito, ma le voci sul suo conto non si placarono. A distanza di anni da quell’episodio e dopo aver dimostrato l’infatuazione per Ignazio non era un flirt momentaneo ma un grande amore, Cecilia torna a parlare del perché mise la parola fine alla storia con Monte.

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte: la fine della storia non fu colpa di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez e Francesco Monte frequentavano gli stessi giri a Milano: entrambi stavano cominciando una carriera nella moda e si incrociarono spesso a causa di agenzie e impegni lavorativi comuni.

A quanto raccontò Cecilia, quello per Francesco fu un vero e proprio colpo di fulmine: “Quando lo vidi pensai ‘lo voglio’ …”

All’epoca però Francesco Monte stava ancora frequentando Teresanna Pugliese, storia cominciata negli studi di Uomini e Donne e destinata comunque a esaurirsi in breve tempo.

Qualche tempo dopo, quando i due pupilli di Maria De Filippi si erano già lasciati, Francesco e Cecilia cominciarono a frequentarsi e si trasformarono rapidamente in una coppia vera e propria.

Proprio con il procedere della loro relazione, però, per Cecilia cominciarono i primi problemi. Per paura di perdere Francesco Cecilia accettò di cambiare molti lati del proprio carattere che a Francesco non piacevano.

“Io sono questa, quella che balla sui tavoli” spiegò Cecilia quando la storia con Monte era finita già da tempo e mentre stava sperimentando una ritrovata libertà di espressione al fianco di Ignazio.

La sorella minore di Belen ha sempre sostenuto che, nonostante il grande amore che la legava a Francesco Monte, si è sempre sentita in gabbia insieme a lui, che aveva tentato di plasmarla secondo i suoi desideri.

“Anche io avevo cercato di cambiare di lui delle cose sbagliate, ma lui aveva deciso di cambiare aspetti del mio carattere che, invece, sbagliati non erano” ha spiegato recentemente Cecilia.

A dare particolarmente fastidio a Monte erano, evidentemente, i modi entusiastici e fin troppo espansivi di Cecilia, che secondo il suo modo di vedere si comportava in modo “sconveniente”.

Nel corso degli anni, soprattutto a seguito delle dichiarazioni della sua ex, Francesco Monte ha sempre ammesso di essere molto tradizionalista e di avere una mentalità piuttosto rigida quando si tratta del comportamento delle donne, e in particolare del comportamento della sua donna.

A dimostrazione del fatto che Francesco è sempre stato molto coerente con se stesso arrivarono anche i problemi di Giulia Salemi quando, sempre nella casa del Grande Fratello VIP (nel corso della terza edizione) finì per innamorarsi di Francesco Monte e per subire le sue accuse di comportarsi in maniera inadeguata.

Tornando alla Rodriguez è chiaro che le cose per lei oggi siano molto diverse: Ignazio non la limita in alcun modo e al contrario la incoraggia a essere completamente se stessa.

In pratica, quando Cecilia si ritrovò da sola nella casa del Grande Fratello VIP 2, si rese conto di potersi comportare in maniera libera e spontanea, senza le limitazioni e le imposizioni imposte da Francesco. È abbastanza comprensibile come, proprio in quel preciso momento della sua vita, Cecilia prendesse coscienza di quanto fosse infelice in coppia con Monte e di quanto fosse bello avere accanto a sé una persona che non la giudicasse in maniera negativa.