Maurizio Zamboni: da C’è posta per te a Uomini e Donne. Cosa fa oggi il postino d’Italia

Amatissimo dal pubblico televisivo Maurizio Zamboni è stato uno dei postini di C’è Posta per Te più apprezzati. Ha conquistato tutti con il suo sorriso smagliante e il suo modo di fare. Non molti sanno che il postino prima di essere un inviato di C’è Posta per Te è stato un tronista di Uomini e Donne.

Classe 1969, Maurizio Zamboni è attivo anche sui social e ha un profilo Instagram personale seguito da quasi 8 follower dove ama condividere le sue passioni e le sue attività professionali. Secondo quanto si apprende sul suo profilo, Maurizio sarebbe anche un appassionato di musica e saprebbe suonare sia la chitarra che il pianoforte, oltre ad amare molto il canto.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, ma pare che Maurizio Zamboni non sia sposato e, al momento, non risulterebbe ufficialmente impegnato in una relazione. Ma scopriamo qualcosa in più sulla sua vita.

Maurizio Zamboni: da Uomini e Donne a C’è Posta per Te

Solare, simpatico e fascinoso il postino che è entrato di più nel cuore degli italiani è sicuramente lui: Maurizio Zamboni. Maurizio Zamboni è stato infatti per svariati anni uno degli uomini più affascinanti, carismatici e desiderati dello spettacolo italiano.

A Maria De Filippi arrivavano talmente tante segnalazioni sul postino di C’è posta per te, da spingere Maurizio Zamboni a sedersi sul trono di Uomini e Donne. E così fece. Nel frattempo, continuava a lavorare nella trasmissione del sabato sera di Canale 5, dopo di che più nulla. Maurizio è letteralmente scomparso dalla tv.

Secondo alcune interviste che Maurizio ha rilasciato, ha parlato dello splendido lavoro e della unica Maria De Filippi: “Una mamma con la m maiuscola e una professionista incredibile” l’ha descritta. Secondo Maurizio Zamboni, il segreto del successo di C’è posta per te starebbe tutto nel suo realismo. “Le persone e le storie che vengono raccontate sono reali ed è la chiave del successo di questo programma.” ha detto.

Ma cosa ne è stato del suo lavoro da postino? Da quello che apprendiamo dai suoi profili social, in è molto attivo e pubblica scatti e video sulla sua vita, Maurizio ha continuato a collaborare come autore e conduttore televisivo e nel frattempo ha iniziato a lavorare in un settore che non ha a che fare direttamente con la televisione.

Maurizio, infatti, lavora attraverso le piattaforme web, dove propone la sua impresa di formazione MasterClass in Comunicazione. E’ anche co-proprietario di Animavera SRL e ha fondato il suo clubhouse.

Insomma oggi Maurizio è un uomo diverso ma che lavora sempre nell’ambito della comunicazione.