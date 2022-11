Sei sicura che i blazer oversize ti donino? Scoprilo così

Il blazer oversize è uno dei must have di questa stagione, ma dona davvero a tutte le donne? Ecco la risposta.

Il blazer oversize è diventato il must have praticamente di tutte le stagioni quest’anno (eccetto l’estate, ma solo perché le altissime temperature non lo hanno permesso).

Comodo, pratico, ma sempre cool, questo è il perfetto capo casual – chic con cui puoi osare, giocare, sperimentare come e quanto vuoi.

Il merito è proprio della sua ampiezza, che lo rende perfetto per tantissime occasioni. Non ci credi? Guarda le passerelle di quest’anno e capirai che è così.

Un esempio è Louis Vuitton, che si è mostrato un grandissimo fan di questo indumento, prediligendo la combo giacca+giacca da completo per una stratificazione di stile che darà vita a look indimenticabili.

E ancora, se i brand non ti convincono potresti guardare come si comportano le celeb di tutto il mondo. La top model Kaia Gerber, ad esempio, ha deciso di diventare promotrice del duo blazer oversize + felpa con cappuccio, per un outfit street – casual impeccabile.

Ma non finisce neanche qui, perché la giacca oversize può trasformarsi tranquillamente in un abito, date le sue dimensioni che le permettono di essere chi vuole.

Avete mai pensato di trasformare la giacca oversize in un vestito? Versace, Balenciaga, Michale Kors sì, come si evince dalle loro sfilate. In questo modo questo capo diventa essenziale, sexy, ma pur sempre sofisticato.

Basta aggiungere – per chi lo vuole ovviamente – una cintura in vita, abbinare delle scarpe ed una borsa adatte ed il gioco sarà fatto.

Detto ciò, qui sorge un primo problema: il blazer oversize dona a tutte le fisicità? No. Ecco come puoi capire se ti starà bene.

Ecco a chi dona davvero il blazer oversize

Il blazer oversize è uno di quei capi che tutte le donne desiderano, ma purtroppo non sta bene proprio a tutti i tipi di fisico.

Partiamo subito dicendo chi non valorizza. Sicuramente non sta bene a chi ha le spalle molto larghe, un seno molto prorompente, oppure non è molto alta.

In questo caso, però, potremmo prendere in prestito lo stratagemma che spesso adotta chi indossa questo indumento come abito: basta indossarlo con una cintura per creare un equilibrio nei volumi.

Detto ciò, va da sé che, andando per esclusione, il blazer oversize dona particolarmente alle donne molto alte, slanciate, magre.

Questo perché aggiunge volume, quindi sarebbe bene non indossarlo quando invece il desiderio è quello di “toglierlo” (come nel caso di chi vuole trovare un look creato ad hoc per poter apparire più snella).

Allo stesso modo, se vuoi capire se ti staranno meglio i pantaloni a vita alta oppure quelli a vita bassa, ecco la nostra guida.

In ogni caso, dobbiamo precisare che questi sono solo consigli: ogni donna può e deve sentirsi sempre libera di indossare ciò che vuole, quando vuole e come vuole.