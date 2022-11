Soleil Sorge, la novità lascia a bocca aperta i fan: manca pochissimo!

In arrivo l’ultimo colpo di testa di Soleil Sorge: l’ex gieffina lascia a bocca aperta i fan con la sua novità, manca ormai pochissimo!

In questo ultimo anno più che mai abbiamo imparato a conoscerla sotto ogni punto di vista. Soleil Sorge è uno dei personaggi più amati dei nostri giorni e sicuramente un grande merito va alla scorsa edizione del GF Vip. Finita al centro del famoso triangolo con Alex Belli e Delia Duran, ha dimostrato di avere un carattere forte e risposte taglienti, che le hanno fatto guadagnare il suo posto nello spettacolo.

Non appena è uscita dalla casa più spiata d’Italia, infatti, la Sorge è stata ingaggiata per diventare giudice a La Pupa e il Secchione Show, in cui si divertiva a giudicare i protagonisti sempre con la sua vena critica e un po’ di ironia. Ma non è tutto, perché il suo nome continua ad essere legato al Grande Fratello Vip anche quest’anno.

Insieme a Pierpaolo Pretelli infatti, l’ex gieffina è ora alla conduzione di GF Vip Party, in cui si commentano in diretta le puntate del famoso reality. Soleil non si fa mancare proprio niente, con all’attivo un profilo Instagram da 1.2 milioni di follower ed un brand di beachwear che ha spopolato durante la scorsa estate. Come altro potrebbe sorprendere allora i fan? Con l’ultima svolta in arrivo nei prossimi giorni!

Soleil Sorge in libreria, il “Manuale” per diventare come lei

Già da tempo l’influencer aveva incuriosito i suoi seguaci con una serie di indizi su una sua importante novità. Soleil Sorge aveva parlato di un “progetto” che sarebbe venuto alla luce durante l’autunno, ed ora sembra proprio che quel momento sia arrivato. A svelarlo è stata proprio nelle ultime ore attraverso il suo profilo social, in cui ha lanciato la notizia già accolta con molto favore dai fan.

Non è ben chiaro se qualcos’altro stia bollendo in pentola, visto che di recente si era fatta vedere in uno studio di registrazione, ma quel che è certo è che l’ex gieffina è pronta ad approdare in libreria. Si chiama “Il manuale della str***a“, il primo libro di Soleil Sorge acquistabile online dal prossimo 15 novembre. Ancora nessun dettaglio sul contenuto, ma è facile intuire che nel testo si troveranno una serie di indicazioni per diventare proprio come lei, magari attraverso tattiche e consigli.

Intanto su Instagram la Sorge ha condiviso la notizia anche attraverso un video in cui, in tutto il suo splendore, si mostra con uno dei suoi sguardi felini mentre sorseggia un cocktail. Il libro è già attesissimo da molti che, nei commenti del suo post le hanno dimostrato entusiasmo. Tra loro anche qualche vip, come Vera Gemma, che le ha espresso sostegno scrivendo “Adoro”. Ci aspettano grandi perle di saggezza.