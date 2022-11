Capelli piatti? Prova la Niacinamide, i suoi effetti sono incredibili

La parola sembra impronunciabile, ma fidati che una volta provata la Niacinamide sui capelli piatti, non te la dimenticherai più!

Possono dei semplici prodotti e gesti fatti nel quotidiano, risolvere un problema dalle origini arcaiche? Ebbene, per tutte le ladies con la sfiga dei capelli piatti è arrivata una rivoluzione pazzesca! Tutte le volte che si vede una ragazza con la folta chioma liscia le si dice quanto sia fortunata ad avere una capigliatura così bella, morbida e setosa. Peccato che chi non ha questa tipologia di capelli non possa comprendere che l’effetto Mortisia è un gravissimo dilemma!

Con tutto il rispetto per chi ama lo stile Goth alla Mortisia, a molte non piace assolutamente avere i capelli schiacciati sul viso. Soprattutto non a tutte fa un bel effetto, specialmente per certe forme che non si addicono ad una linea così piatta, sottile, netta e pronta ad incorniciare il volto aderendoci come un adesivo!

La bellezza di ognuna merita di essere valorizzata con gesti adatti, ma devono essere scoperti prima. La Niacinamide è una sostanza idrosolubile dal potenziale elevato, perché non può essere applicata solo sui capelli.

In realtà, stiamo parlando di un segreto di bellezza che potrebbe essere messo anche sul viso ed ingerito, regalando benefici all’organismo. Ovviamente, con le dovute e adatte modalità, ma oggi ci soffermeremo sulle qualità di questo prodotto sui capelli piatti.

Appunto, proprio questo mood non piace a molte, specialmente perché i capelli sembrano non avere forme e questa condizione non è proprio il massimo quando invece ci si vorrebbe dare un tono più spicy.

Il primo gesto da fare per assumere questa sostanza miracolosa, è quello di farlo mediante l’alimentazione e un’idratazione adeguata. Sai che si trova soprattutto in alcuni alimenti che probabilmente mangi ogni giorno, ma non sapevi contenessero questa sostanza?

Niacinamide sui capelli piatti, è la rivoluzione!

Specifichiamo con maggior chiarezza di cosa si tratta. La Niacinamide è una sostanza idrosolubile facente parte del gruppo delle Vitamine B3. Queste sono presenti soprattutto nelle carni bianche, come pollame, ma anche nel pesce azzurro, nei latticini, cereali integrali, uova e spinaci. Insomma, in tutto quello che fa bene all’organismo! Ma come puoi applicarlo sui capelli?

Quindi, il primo passo è fare un’alimentazione sana e bilanciata, contenente tutte le sostanze necessarie al fabbisogno giornaliero. Assumere la Niacinamide significa dare al proprio corpo un antiossidante naturale, e non solo. Si tratta di un prodotto rinforzante, specialmente per i capelli con il problema dell’effetto sopracitato.

A volte, se i capelli sono piatti non è dato solo da fatto che si hanno i capelli molto lisci. Purtroppo capita che il problema sia originato dal fatto che il cuoio capelluto sia diradato, e le ciocche non crescano più folte e belle come prima. La problematica potrebbe anche essere dovuta ad una carenza di cheratina, che è importantissima per le chiome di qualsiasi persona.

Sia che si tratti di capelli corti, medi o lunghi, bisogna nutrire e nutrirsi in maniera adatta! La Niacinamide dona volume e rinforza i capelli perché compie due azioni. Idrata il cuoio capelluto ed elimina l’eccesso di sebo. Ripristina dalla radice questa condizione, e dona l’effetto fluente desiderato. Inoltre, se ci sono pruriti, arrossamenti e desquamazioni, può dare un’azione lenitiva ed emolliente.

Per quanto riguarda la stimolazione della crescita è anche in questo caso un vero portento. Riattiva la microcircolazione, evitando l’eccessiva caduta dei capelli, che in questo periodo è normale, ma non bisogna comunque esagerare. Infine, rigenera la cheratina perché insieme alle proteine aiuta a rendere i capelli più lucenti e corposi.

Va bene per tutti i tipi di capelli, e ci sono dei prodotti specifici che la contengono! Se si associa l’utilizzo di shampoo e balsamo con la niacinamide ad un’alimentazione sana, si va a colpo sicuro!